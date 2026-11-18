El abandono de una mujer de 85 años en un geriátrico de Crespo derivó en una resolución judicial que estableció una reparación económica para la familia de la víctima y una serie de reglas de conducta para el responsable del establecimiento. La medida fue dispuesta en el marco de una suspensión del juicio a prueba, luego de una investigación penal por las condiciones en las que se encontraba la adulta mayor.

La audiencia se desarrolló en el Salón N.º 3 de los Tribunales de Paraná, ante el Juzgado de Garantías N.º 6, a cargo de la jueza Elisa Zilli. El imputado, identificado mediante las iniciales S.I.E. y domiciliado en Crespo, deberá cumplir las obligaciones establecidas durante un año y medio para mantener vigente el beneficio judicial.

Según informó Estación Plus Noticias Crespo, la causa se inició a partir de la denuncia del hijo de la mujer, quien advirtió que su madre, alojada en una residencia denominada entonces Plácida Esperanza, había quedado sin asistencia. El abogado querellante Pablo Gordillo explicó al medio local las circunstancias del caso y destacó la importancia de la respuesta judicial.

Una mujer de 85 años fue encontrada sola en el geriátrico

El abogado relató que la víctima presentaba una situación de extrema vulnerabilidad. Tenía discapacidad visual, un estado de salud delicado y limitaciones físicas importantes que le impedían desenvolverse de manera autónoma. Por ese motivo, dependía prácticamente por completo de otras personas para alimentarse, higienizarse y recibir los cuidados cotidianos.

La denuncia se produjo cuando su hijo logró comprobar que la mujer había quedado sola dentro de la residencia. Ante esa situación, solicitó la intervención de la Comisaría de Crespo y regresó al establecimiento acompañado por personal policial.

"Cuando accede al hogar gerontológico junto con el personal policial, se verifica que no había nadie, estaba sola; en una situación prácticamente de abandono total", relató Gordillo. El letrado sostuvo que las condiciones generales de cuidado eran inadecuadas, especialmente por las necesidades de asistencia que presentaba la mujer.

El abogado denunció un trato deshumanizado

"El cuadro fue muy angustiante, muy chocante a nivel emocional", expresó el abogado, quien intervino como querellante junto a su colega Tomás Vírgala. Según explicó, el hijo decidió acudir a la Justicia después de constatar las condiciones en las que se encontraba su madre.

Gordillo consideró que el caso excedió una prestación deficiente del servicio. "Se requirió la respuesta judicial ante una situación en que el trato se deshumanizó", afirmó, al describir los hechos que motivaron la investigación penal y la intervención de la querella.

"Las instituciones geriátricas no son depósitos de personas", remarcó. En ese sentido, sostuvo que estos establecimientos deben garantizar no solamente asistencia sanitaria, sino también respeto, contención y bienestar emocional. "En este caso particular, se verificaron falta de cuidados mínimos, pero mínimos. Muy esenciales", enfatizó.

La investigación permitió comprobar graves deficiencias

El representante de la familia destacó el trabajo realizado por la Fiscalía para reunir pruebas sobre las condiciones de atención. Aseguró que las irregularidades fueron acreditadas durante la investigación y que no se trató únicamente de la preocupación manifestada por los familiares.

"Esta mujer, una adulta mayor, padeció, sufrió y eso lo dejamos plasmado mediante comprobaciones. No fue sólo angustia de la familia", sostuvo Gordillo. También explicó que, después de abandonar la residencia, la víctima necesitó atención para intentar revertir las consecuencias de los cuidados deficientes.

La mujer falleció tiempo después, aunque el abogado aclaró que su muerte ocurrió por circunstancias que no estuvieron relacionadas con los hechos investigados. Esta distinción resulta importante para comprender el alcance de la causa judicial, iniciada por el delito de abandono de persona.

El geriátrico no tenía habilitación definitiva

Otro aspecto relevante de la investigación estuvo relacionado con las condiciones administrativas del establecimiento. Según explicó Gordillo, el responsable había comenzado los trámites municipales necesarios para obtener la habilitación correspondiente, pero nunca consiguió la autorización definitiva.

"Si bien había un requerimiento administrativo de autorización de funcionamiento, en ningún momento estuvo autorizado definitivamente como tal", señaló el abogado. Pese a esa situación, la residencia continuó prestando servicios y allí se produjo el episodio denunciado.

El letrado indicó que, posteriormente, el imputado dejó de desarrollar la actividad y dio por finalizado el emprendimiento dedicado al cuidado de personas mayores. La investigación penal se concentró en la responsabilidad de quien figuraba como titular del establecimiento.

(Estación Plus)

Qué resolvió la Justicia de Paraná

Durante la audiencia se acordó una suspensión del juicio a prueba, conocida como probation. Este mecanismo permite suspender el proceso penal bajo determinadas condiciones, sin que implique una condena, siempre que el imputado cumpla las obligaciones establecidas judicialmente.

Gordillo detalló que el responsable deberá mantener un domicilio determinado e informar inmediatamente al Juzgado cualquier mudanza, viaje o ausencia. Además, se fijó una reparación económica destinada a la familia de la víctima por el trato recibido en el establecimiento.

También deberá realizar un aporte mensual a una institución de bien público, que será determinada por la Oficina de Medios Alternativos del Poder Judicial. Esta obligación se extenderá durante un año y medio, el mismo plazo establecido para el cumplimiento de las reglas de conducta.

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Qué sucede si incumple las obligaciones

El abogado explicó que el abandono de persona constituye un delito grave dentro de la legislación penal argentina. Según las circunstancias y las consecuencias comprobadas, las penas previstas pueden agravarse considerablemente.

"El estricto respeto de estas reglas de conducta fijadas, es lo que condiciona o garantiza el evitar que esta imputación finalice en un juicio penal", advirtió Gordillo. De esta manera, el cumplimiento de las pautas establecidas será determinante para la continuidad de la suspensión del proceso.

El querellante aclaró que las obligaciones recaen específicamente sobre el responsable directo de la residencia, identificado como titular del geriátrico durante el período investigado.

Un llamado a controlar las residencias para adultos mayores

Tras la resolución, Gordillo manifestó que la familia encontró una respuesta judicial que contribuye a procesar el dolor provocado por lo ocurrido. "Fue muy triste, pero se obtuvo la respuesta judicial que permite trabajar en el dolor de la situación que atravesaron los familiares", expresó.

El abogado también destacó la decisión del hijo de denunciar las condiciones en las que se encontraba su madre. Consideró que el caso debe servir para reflexionar sobre los controles públicos, las habilitaciones y las responsabilidades de quienes administran establecimientos destinados al cuidado de personas mayores.

"Son instituciones necesarias en la vida en comunidad, pero deben estar autorizadas", sostuvo. Finalmente, remarcó la necesidad de mantener una comunicación permanente con las familias y garantizar que la salud, el bienestar emocional y el respeto por la dignidad humana sean prioridades en estos espacios.