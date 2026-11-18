Dirigentes del gremio recorrieron el hospital San Martín donde relevaron demandas de los trabajadores y destacaron que “lo más importante es lograr las conquistas por los trabajadores”.
El Sindicato visitó los distintos servicios del establecimiento para dialogar con los trabajadores, relevar demandas y analizar situaciones que afectan las condiciones laborales y salariales del sector. A partir de los planteos recogidos, se acordaron próximos pasos para avanzar con los reclamos. “Lo más importante es lograr las conquistas por los trabajadores”, destacó UPCN.
“Estuvimos recorriendo todas las áreas del Hospital San Martín, con una importante presencia en los principales servicios”, explicó Carina Domínguez. Y agregó: “Donde no pudimos ingresar por cuestiones de funcionamiento, nos reunimos con los compañeros en los pasillos”.
La dirigente destacó la importancia de la presencia gremial en los lugares de trabajo y del contacto directo con los trabajadores. “Pudimos dialogar con los enfermeros, escuchar sus inquietudes, recoger sus reclamos y delinear algunas líneas de acción que llevaremos adelante en las próximas semanas”, anticipó.
En ese sentido, remarcó que el objetivo fue construir colectivamente las decisiones sobre cómo continuar con los planteos del sector. “Queríamos tomar una decisión en el marco de un masivo protagonismo de los trabajadores”, subrayó al respecto.
Domínguez indicó que durante la recorrida “surgieron numerosas demandas de parte de los compañeros, vinculadas con la realidad cotidiana de Enfermería, muchas de las cuales sólo requieren la decisión política de darles solución”, sostuvo. Aseguró que atender esos planteos “significará indudablemente una mejora en las condiciones laborales o en sus salarios”.
La actividad se desarrolló en el marco de la convocatoria a asamblea realizada días atrás por UPCN, con el propósito de poner en común las problemáticas, evaluar las respuestas pendientes y definir los pasos a seguir. En ese ámbito, los trabajadores avanzaron en la definición de próximas gestiones o acciones gremiales para sostener los reclamos y exigir soluciones.
Para finalizar, la dirigente convocó a acompañar las medidas que se impulsen porque, subrayó, “lo más importante es lograr las conquistas por los trabajadores”.