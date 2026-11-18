REDACCIÓN ELONCE
Bajo el lema "¡Veo, Veo! ¿Qué Ves? Un niño creciendo", profesionales de hospitales, centros de salud y organismos vinculados a la infancia participaron de un encuentro en Sala Mayo, Paraná. Destacaron la importancia del cuidado integral durante los primeros años de vida.
La 3ª Jornada Interprovincial e Interministerial sobre Desarrollo Infantil, denominada "¡Veo, Veo! ¿Qué Ves? Un niño creciendo", reunió en Sala Mayo de Paraná a profesionales de hospitales, centros de atención primaria y organismos vinculados a la primera infancia. El encuentro buscó fortalecer la capacitación y el trabajo conjunto para acompañar el crecimiento de los niños menores de tres años.
Georgina López, directora de Salud Materno Infanto Juvenil del Ministerio de Salud de Entre Ríos, destacó a Elonce la participación de equipos interdisciplinarios provenientes de distintos puntos de la provincia. La actividad también convocó a representantes de centros de desarrollo infantil y otras instituciones.
"Lo más recurrente es el cuidado integral. Y el cuidado integral no habla solamente de salud, se refiere a todo lo que tenga que ver con su entorno", explicó la funcionaria, quien remarcó la importancia de abordar el desarrollo infantil desde diferentes sectores.
La importancia de los primeros años de vida
López señaló que el acompañamiento debe comenzar incluso antes del nacimiento. "No es desde el nacimiento, es desde la preconcepción", aclaró, al destacar la importancia de acompañar a las familias desde las primeras etapas.
Además, explicó que los primeros dos años representan un período fundamental para el desarrollo neurológico. "No podemos perder esta oportunidad", sostuvo, y recordó que la Ley 27.611 establece un marco de protección y atención integral durante la primera infancia.
La funcionaria también hizo referencia a las familias afectadas por las inundaciones en Paraná. Aseguró que se trabaja junto al Ministerio de Desarrollo Humano para atender situaciones de vulnerabilidad y garantizar derechos.
El trabajo de hospitales y centros de salud
Por su parte, Mauro González, director general de Hospitales de Entre Ríos, valoró ante Elonce estos encuentros como espacios de capacitación e intercambio de experiencias entre profesionales de diferentes instituciones sanitarias.
"Es un momento en el cual tenemos la integración desde los centros de salud, desde los hospitales, y ver cómo cada uno en su lugar, en su servicio, puede afrontar esta temática", expresó.
Finalmente, explicó que el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná es el establecimiento pediátrico de mayor complejidad de Entre Ríos, aunque la atención infantil también se desarrolla en hospitales y centros de salud de toda la provincia mediante equipos interdisciplinarios.