La imprenta Mundial S.A., una empresa familiar con más de 55 años de trayectoria, entró en concurso preventivo con un pasivo declarado de $7.669,5 millones. La firma, que fabrica envases y otros materiales impresos en el barrio porteño de Barracas, también obtuvo una cautelar para mantener el suministro eléctrico de su planta.

La compañía solicitó la apertura del concurso el 8 de septiembre de 2026. El Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 18, a cargo del juez subrogante Germán Páez Castañeda, abrió el proceso el 20 de octubre.

En su presentación, la empresa informó que la facturación nominal pasó de $16.971 millones en 2023 a $8.612 millones en 2025, una caída cercana al 49%. Atribuyó sus dificultades a la baja de la demanda, el encarecimiento de los insumos y el aumento de los costos financieros.

La deuda bancaria y la reducción de personal

En septiembre, la imprenta registraba deudas por $3.356 millones con siete entidades financieras. El Banco Nación era el principal acreedor bancario, con $1.348 millones, seguido por el BBVA, con casi $798 millones.

La firma ubicó el inicio de su cesación de pagos el 12 de junio de 2026, cuando recibió una intimación del BBVA por $105,4 millones. En el expediente reconoció que ya atravesaba dificultades y explicó que había recurrido al crédito bancario para sostener la actividad.

Mundial también informó que redujo cerca del 40% de su personal para recortar gastos. Al cierre de agosto tenía 89 empleados y registraba obligaciones previsionales refinanciadas por más de $311 millones.

Por qué la Justicia frenó el corte de luz

En septiembre, Edesur reclamó una deuda de $27,76 millones y advirtió que podía interrumpir el suministro a partir del día 14. La empresa pidió una medida cautelar y sostuvo que un corte paralizaría las máquinas y comprometería las entregas pendientes.

El 16 de septiembre, Páez Castañeda ordenó a Edesur abstenerse de cortar el servicio por las deudas anteriores a la presentación concursal. La medida mantuvo la obligación de pagar los consumos posteriores a sus respectivos vencimientos.

Con el concurso abierto, la imprenta buscará renegociar sus compromisos con bancos, proveedores y otros acreedores. El Estudio Viscarret y Asociados quedó a cargo de la sindicatura y recibirá los pedidos de verificación de créditos hasta el 28 de diciembre inclusive.

Del taller familiar a la planta de Barracas

Mundial comenzó como un taller gráfico impulsado por Naum Bermatov, un inmigrante letón que llegó a la Argentina en 1923. El emprendimiento arrancó con cuatro empleados en el fondo de una vivienda de Balvanera, donde también trabajaba su hijo Daniel.

En noviembre de 1981, la familia adquirió dos galpones en Barracas. La mudanza amplió la superficie de trabajo de unos 160 a 1.200 metros cuadrados y permitió incorporar maquinaria industrial.

Con el tiempo, la empresa se especializó en envases de cartulina y otros materiales impresos. Desde su planta de Barracas abastece a sectores como el de alimentos, cosmética, laboratorios medicinales y productos de consumo masivo.