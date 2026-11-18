Este miércoles 18 de noviembre llega una nueva edición de La Noche de las Heladerías, con festejos y sorpresas en su décimo aniversario.
Este miércoles 18 se realiza la décima edición de La Noche de las Heladerías, organizada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) en la que desde las 19 y hasta el cierre de los locales adheridos, más de 500 heladerías de todo el país ofrecerán la tradicional promoción de 2×1 en ¼ kilo de helado.
Bajo el lema “El sabor de lo nuestro”, la campaña pondrá en valor la identidad del Helado Artesanal argentino, el recorrido de nuestro territorio, productores y materias primas que evocan todas las regiones de Argentina y el trabajo de los maestros heladeros. Además, AFADHYA presentará un nuevo sabor para deleitar a los fanáticos del Helado Artesanal Argentino: “Maní Split”.
Se trata de una nueva creación desarrollada especialmente para esta edición, que combinará una crema a base de maní tostado, veteado de dulce de leche con lajas de chocolate y cristales de sal.
“Esta vez queremos poner el foco en algo que nos identifica y nos distingue: el sabor de lo nuestro. El Helado Artesanal argentino tiene una historia, una forma de elaboración e infinidad materias primas de calidad de nuestro territorio que forman su personalidad. Nuestro helado es una de las banderas culturales que se posiciona en el mundo como de los mejores. Es parte de nuestra identidad gastronómica. La Semana y, especialmente, esta décima edición de La Noche de las Heladerías son una oportunidad para compartirlo y seguir poniendo en valor todo lo que hay detrás de cada helado”, señaló Maximiliano Maccarrone, Presidente de AFADHYA.
Vale aclarar que aquellas heladerías que no están incluidas dentro de la asociación ofrecerían al público sus propias promociones durante la jornada.
El listado y el mapa interactivo con las heladerías adheridas en todo el país
Heladerias adheridas a la Semana del Helado 2026 by elonceweb