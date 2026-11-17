Cuatro paranaenses se preparan para emprender una travesía desde Ushuaia hasta La Quiaca, siguiendo gran parte del recorrido de la Ruta Nacional 40. Se trata de Julio Galera, Tomás Caino, Pedro Pacheco y Ricardo Ortellao, quienes partirán de Paraná el próximo 27 de noviembre y comenzarán el recorrido desde el extremo sur del país durante los primeros días de diciembre. Tres de los integrantes superan los 70 años y afrontarán una experiencia que combinará ciclismo, naturaleza y compañerismo.

Los protagonistas visitaron Elonce, donde compartieron los detalles de una aventura que podría extenderse durante tres meses. El grupo estará integrado por ciclistas y contará con el acompañamiento de un vehículo de apoyo, a cargo de Ortellao.

“La bicicleta no solo le da vida a los años, sino que da más años de vida. Te pone frente al viento, al paisaje y a la naturaleza”, expresó Caino al explicar qué los motivó a organizar el viaje.

Cómo nació la idea de recorrer Argentina en bicicleta

La iniciativa surgió a partir de una experiencia previa de Julio Galera, quien ya había realizado recorridos de larga distancia y tenía previsto regresar a Ushuaia para iniciar una nueva travesía.

Galera recordó que su vínculo con el ciclismo comenzó durante la infancia y que, con el paso de los años, la bicicleta se convirtió en una forma de descubrir lugares y conectarse con sus recuerdos.

“A los cinco años me regalaron una bicicleta y era un sinónimo de libertad. Podía ir a otro barrio, al río, a la cancha de fútbol o a pescar. Cuando paso mucho tiempo solo en la ruta, vuelvo a esos momentos. Es una sensación increíble de libertad y felicidad”, relató.

El proyecto inicialmente era individual, pero fue creciendo cuando Caino decidió acompañarlo y convocó a otros amigos.

“Yo había dejado la carpa y la bicicleta en Ushuaia porque tenía planificado volver para hacerlo solo. Después me encontré con Tomás, que me dijo que quería acompañarme. Nos juntamos a comer y cuando llegué estaban también Pedro y Ricardo. Así se agrandó la familia”, recordó Galera.

Tres meses de viaje y miles de kilómetros por recorrer

El grupo partirá de Paraná el 27 de noviembre en camioneta, con destino a Ushuaia. Luego de realizar algunas paradas durante el traslado, prevén iniciar el recorrido en bicicleta durante la primera semana de diciembre.

El punto de partida será Bahía Lapataia, en Tierra del Fuego. Desde allí avanzarán hacia Tolhuin, Río Grande y San Sebastián, para posteriormente cruzar hacia Chile, atravesar el estrecho de Magallanes y regresar a territorio argentino por la zona de Río Turbio.

A partir de ese sector, la intención será continuar por la Ruta Nacional 40 hasta alcanzar La Quiaca, en Jujuy.

“Van a ser más de dos meses y medio o tres. No tenemos ningún apuro, no corremos contra nadie. Queremos hacerlo de una forma seria, cuidando la nutrición y respetando nuestros ritmos”, explicó Caino.

Los ciclistas reconocieron que uno de los principales desafíos estará en las condiciones del camino y del clima, especialmente en la Patagonia.

“Santa Cruz y Chubut van a ser tramos muy difíciles por las condiciones de las rutas, el clima y el viento. La primera parte del itinerario la tenemos bastante clara y después iremos viendo cómo avanzar”, comentó Galera.

El desafío de pedalear después de los 70 años

Para los protagonistas, el viaje representa mucho más que completar un recorrido geográfico. También buscan transmitir un mensaje sobre la importancia de mantenerse activos y disfrutar de nuevas experiencias durante la adultez mayor.

Caino, quien mencionó su trayectoria vinculada al triatlón, destacó que el objetivo no será competir ni intentar repetir marcas deportivas de otras etapas de su vida.

“Uno a los 73 años no tiene 40. No se trata de añorar lo que fui ni de reeditar lo que hice. Ahora debemos funcionar a otro ritmo, controlar la frecuencia cardíaca y cuidar la nutrición para llegar de la mejor manera”, sostuvo.

Pedro Pacheco también compartió sus motivaciones y explicó por qué aceptó sumarse a la propuesta.

“Hay dos cosas que me apasionan: el contacto con la naturaleza y la bicicleta. Es una parte de mi vida que no puedo abandonar. Unir esas dos cosas me pareció genial”, expresó.

En ese sentido, los viajeros señalaron que la experiencia también tendrá un componente humano, ya que esperan encontrarse con personas de distintas localidades y compartir momentos con otros ciclistas.

“Nos interesa, como abuelos, padres, docentes y ciudadanos, mostrar lo hermoso que es nuestro país y poder decir que lo recorrimos de punta a punta, con responsabilidad y acompañados”, manifestó Caino.

Buscan apoyo para concretar la travesía

Además de los cuatro integrantes, el proyecto contará con la colaboración de Ariel Macarone, quien brindará asistencia desde Paraná para la difusión y organización de la iniciativa.

Los viajeros adelantaron que trabajan en la creación de canales de comunicación para compartir fotografías, videos y experiencias durante el recorrido. También prevén utilizar conexión satelital para mantenerse comunicados en los sectores más alejados.

Paranaenses realizaran una travesía en bicicleta de Ushuaia a la Quiaca

En cuanto a los gastos, explicaron que necesitarán colaboración para afrontar alimentación, combustible y otros elementos indispensables durante los meses de viaje.

“Necesitamos sponsors que nos den una mano. Somos personas que tenemos que comer, tomar agua y cargar combustible. Hay muchos gastos y cualquier ayuda, por mínima que sea, será bienvenida”, expresaron.

El grupo difundió el alias inmortales.en.bici para quienes deseen colaborar con el proyecto.