El conductor dio positivo en alcohol y cocaína tras estrellarse contra una vivienda y destruir parte de su estructura. La familia denunció que sufrió un episodio similar en agosto y reclamó que se haga cargo de los daños.
Un camión se incrustó de lleno contra el frente de una vivienda ubicada en la zona norte de Rosario, destruyó la cochera y provocó graves daños estructurales en el inmueble. El hecho ocurrió en la esquina de Casiano Casas y Esquivel y se trató de la segunda vez en apenas tres meses que los moradores sufren un episodio de estas características. El conductor del vehículo de gran porte había consumido alcohol y cocaína.
Victoria, la inquilina de la casa afectada, expresó: "Tengo mucha impotencia, mucha angustia. No puede ser que una persona esté circulando con alcohol, con drogas, y me venga y me rompa todo el frente de mi casa". Además, recordó que en agosto pasado sufrieron un choque similar por parte de otra persona que también conducía alcoholizada.
Al momento del impacto, en la vivienda se encontraba la pareja de Victoria, quien escuchó la explosión y salió a ver lo ocurrido. Según relató la joven, el responsable del siniestro estaba completamente inconsciente dentro de la cabina. "El camionero estaba dormido. Lo sacaron los bomberos, pero tampoco reaccionaba", describió, y fue contundente respecto al estado del hombre: "Una persona de la edad de él no tendría que estar haciendo esas cosas, no puede estar manejando".
Tas los controles realizados, se confirmó que el camionero conducía con 1,83 gramos de alcohol por litro de sangre y bajo los efectos de cocaína.
Reclamo por los daños materiales
La principal preocupación de la familia radica en cómo afrontar los cuantiosos gastos para reparar el vehículo y la estructura del hogar. "No nos podemos recuperar de algo y ahora otra vez, rogando que el seguro de nuestra casa nos ayude en algo", lamentó Victoria.
En ese sentido, exigió que el conductor responda económicamente por lo sucedido: "Somos personas laburantes, nos levantamos todos los días temprano para ir a laburar y queremos que nos arregle el auto y que arregle la casa". Además, instó a que la persona "no se lave las manos" y enfrente las consecuencias de sus actos.
La intersección donde se ubica la vivienda es conocida en el barrio como "las cinco esquinas", un cruce donde los vecinos aseguran que los conductores no respetan las normas viales ni los semáforos. Ante la reiteración de choques contra su propiedad, la inquilina adelantó que buscarán colocar medidas de protección física en el exterior. "Pedimos si la Municipalidad también nos puede ayudar, que nos autorice a poner unos pilares para que por lo menos, si llegase a pasar, que Dios no lo permita, no me venga a reventar de vuelta", solicitó.
Finalmente, Victoria reflexionó sobre la gravedad del incidente y el peligro constante al que están expuestos tanto ellos como los niños que suelen transitar por la zona. "Podría haber matado a una criatura", advirtió con gran preocupación. "Queremos que la Justicia en este momento haga justicia", concluyó.