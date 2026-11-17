REDACCIÓN ELONCE
El Gobierno de Entre Ríos lanzó una plataforma con información sobre anafilaxia, recomendaciones para actuar ante emergencias y una credencial digital para personas con alergias graves. La presentación se realizó en MiradorTEC, con la participación de los padres de Matías Colaprete.
La web de la Ley Matías Colaprete fue presentada este martes en MiradorTEC, en Paraná, con el objetivo de brindar información sobre la anafilaxia y facilitar herramientas para actuar ante reacciones alérgicas graves. La plataforma permite generar una credencial con código QR para identificar las alergias de cada persona.
La presentación contó con la participación de la vicegobernadora Alicia Aluani; el ministro de Salud, Daniel Blanzaco; el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza; y Noemí Dalmolín y Daniel Colaprete, padres de Matías.
Aluani destacó el trabajo de la familia y la importancia de transformar la legislación en herramientas concretas. "Han transformado el dolor en una lucha y nos han hecho parte de esta causa colectiva", expresó. Además, remarcó que el sitio permitirá reconocer señales de alerta y conocer cómo actuar ante una emergencia.
Cómo funciona la web de la Ley Matías Colaprete
Blanzaco explicó que la anafilaxia es "una reacción alérgica grave, potencialmente mortal" y señaló que la plataforma reúne información preventiva y recomendaciones para responder ante estos episodios.
Por su parte, Gainza detalló que los usuarios podrán registrar sus alergias y generar una credencial digital mediante un código QR descargable. También encontrarán videos instructivos y materiales destinados a facilitar el reconocimiento de síntomas.
El funcionario indicó que el sitio está disponible en www.entrerios.gov.ar/leymatiascolaprete. Además, destacó que fue desarrollado mediante un trabajo conjunto entre distintas áreas del Gobierno provincial y la familia de Matías.
El testimonio de la madre de Matías
Durante la presentación, Noemí Dalmolín recordó el camino recorrido desde la pérdida de su hijo y valoró la posibilidad de acercar información que antes no estaba disponible.
"Que alguien tenga lo que tiene esta página no lo tuvimos nosotros y por eso Matías no tuvo ayuda", expresó emocionada. También destacó que recientemente conoció dos casos de anafilaxia que pudieron resolverse favorablemente.
Finalmente, Blanzaco recordó que se desarrollan capacitaciones periódicas para personal sanitario, escuelas, clubes y entidades recreativas. La nueva herramienta digital busca complementar esas acciones y ampliar el acceso de la comunidad a información preventiva.