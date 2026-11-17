Un accidente de tránsito en Gualeguaychú dejó a un motociclista de 22 años con lesiones graves durante la madrugada de este martes 17 de noviembre. El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Rosario y Juan José Franco, donde una motocicleta Siam de 150 cilindradas colisionó con un automóvil Chevrolet Agile. Como consecuencia del impacto, el joven sufrió una fractura en uno de sus pies y debió ser trasladado al Hospital Centenario.

Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Comisaría Tercera intervinieron en el lugar luego de tomar conocimiento del choque entre ambos vehículos.

De acuerdo con las primeras actuaciones, la motocicleta circulaba por calle Rosario en sentido sur-norte, mientras que el automóvil transitaba por Juan José Franco en dirección este-oeste.

Cómo ocurrió el choque entre la moto y el automóvil

El siniestro involucró a una motocicleta marca Siam de 150 cc, conducida por un joven de 22 años, y un Chevrolet Agile, manejado por un hombre de 74 años.

Por circunstancias que todavía se intentaban establecer, ambos vehículos colisionaron cuando atravesaban la intersección de las calles Rosario y Juan José Franco.

La fuerza del impacto provocó lesiones al conductor del rodado menor, por lo que se solicitó asistencia sanitaria.

Una ambulancia trasladó al motociclista hasta el Hospital Centenario de Gualeguaychú, donde recibió atención médica y fue sometido a los estudios correspondientes.

Posteriormente, el médico policial confirmó que el joven presentaba lesiones de carácter grave, consistentes en una fractura en uno de sus pies.

No se informaron lesiones en el conductor del automóvil.

Retuvieron ambos vehículos por distintas infracciones

Además de la intervención policial, personal de Tránsito Municipal acudió al lugar para realizar los controles de documentación de los rodados involucrados.

Durante las verificaciones, los inspectores detectaron irregularidades que derivaron en la retención tanto del automóvil como de la motocicleta.

En el caso del Chevrolet Agile, conducido por el hombre de 74 años, se constató que carecía de seguro obligatorio vigente, requisito indispensable para circular.

Por su parte, el conductor de la motocicleta Siam no contaba con licencia de conducir ni con la cédula de identificación del vehículo, según el informe oficial.

Ante estas situaciones, los agentes municipales procedieron a retener ambos rodados y labraron las correspondientes actas de infracción.

Investigan las circunstancias del accidente

Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial interviniente, que continuó con las diligencias destinadas a esclarecer cómo se produjo la colisión.

Hasta el momento, no se habían establecido oficialmente las causas del accidente ni las responsabilidades de los conductores.

La investigación deberá determinar las circunstancias en las que ambos vehículos llegaron a la intersección y se produjo el impacto.

El episodio dejó como saldo un joven hospitalizado con una fractura y dos vehículos retenidos por incumplimientos de la normativa de tránsito.