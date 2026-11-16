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Policiales Hallazgo en un control

Llevó un auto a verificar en La Paz y descubrieron que tenía un pedido de secuestro en Corrientes

La mujer, de 24 años, se presentó este lunes en la planta de avenida Hermanos Kennedy. Durante el trámite, los efectivos constataron que sobre el vehículo pesaba una medida vigente solicitada desde Corrientes y dieron aviso a la Fiscalía.

16 de Noviembre de 2026
Auto secuestrado en La Paz.
Auto secuestrado en La Paz.

La mujer, de 24 años, se presentó este lunes en la planta de avenida Hermanos Kennedy. Durante el trámite, los efectivos constataron que sobre el vehículo pesaba una medida vigente solicitada desde Corrientes y dieron aviso a la Fiscalía.

Una mujer de 24 años llevó un auto a verificar en La Paz y el trámite terminó con el secuestro del vehículo. Al consultar los registros policiales, los efectivos detectaron que tenía un pedido vigente proveniente de Corrientes.

 

La mujer se presentó este lunes 16 de noviembre, alrededor de las 12.20. El procedimiento ocurrió en la planta verificadora, ubicada a la altura del kilómetro 4,5 de la avenida Hermanos Kennedy.

 

 

Allí intervino personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal. Los efectivos consultaron los sistemas policiales como parte de la verificación del rodado.

 

El resultado de la verificación

 

La búsqueda arrojó un pedido de secuestro sobre el automóvil. Los agentes constataron que la medida seguía vigente al momento del trámite.

 

Según informó la Jefatura Departamental La Paz, el pedido provenía de la provincia de Corrientes. El hallazgo se produjo cuando el vehículo todavía estaba en la planta verificadora.

 

 

Una vez comprobada la vigencia del pedido, los agentes dieron aviso a la Fiscalía de turno. La intervención fiscal dio lugar al inicio de las actuaciones correspondientes.

 

Qué pasó con el auto

 

La Policía concretó el secuestro formal del rodado en la planta de La Paz. El vehículo quedó retenido en el marco de las actuaciones iniciadas tras la consulta.

La información sobre el procedimiento fue difundida por la Jefatura Departamental. El parte consignó la intervención de la Fiscalía y el secuestro del automóvil.

 

La medida detectada en el sistema dio origen a la intervención policial en la planta. Tras el procedimiento, el auto quedó a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

Temas:

La Paz Auto secuestro
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