Ruta 14: un camionero dio 1,89 de alcoholemia y deberá pagar una multa de $1,7 millones

Un camionero brasileño de 66 años deberá afrontar una multa de $1,7 millones tras dar positivo en un control de alcoholemia sobre la Ruta 14, en Corrientes. El test registró 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre.

El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). El puesto de fiscalización estaba ubicado en el kilómetro 480, a la altura de la localidad de Bonpland.

Antes de someterse a la prueba, el chofer negó haber consumido bebidas alcohólicas. Tras conocerse el resultado, los agentes le impidieron continuar al volante del camión.

Qué límite rige en la Ruta 14

En la Ruta 14, como en las demás rutas nacionales, rige la Ley de Alcohol Cero al Volante. El límite permitido es de 0,0 gramos por litro de sangre para quienes conducen vehículos motorizados.

La Ley 27.714 incorporó esa prohibición al artículo 48 de la Ley Nacional de Tránsito. La regla comprende tanto a los conductores particulares como a quienes realizan transporte profesional de carga o de pasajeros.

Corrientes: un camionero dio 1,89 g/L de alcohol en un control sobre la Ruta 14 https://t.co/oizqqhzAd8 https://t.co/1gyhCnR3vt — Corrientes Al Día (@corrientesaldia) November 16, 2026

Las jurisdicciones locales pueden tener reglas propias en las vías bajo su competencia. El operativo de Bonpland se realizó sobre una ruta nacional, donde el resultado del test superó el límite de cero.

La intervención de Seguridad Vial

La ANSV remarcó que el caso involucró a un conductor profesional al mando de un vehículo de gran porte. El organismo señaló que el alcohol reduce los reflejos, la capacidad de reacción y el control del vehículo.

Los controles de alcoholemia forman parte de los operativos de fiscalización de la agencia en rutas nacionales. En este caso, la prueba permitió detectar la infracción mientras el chofer circulaba por la Ruta 14.

El procedimiento tuvo dos consecuencias para el conductor. Quedó impedido de seguir su recorrido al volante y deberá afrontar la sanción económica de $1,7 millones.