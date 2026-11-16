Se registraron otras tres fugas de gas en Lanús y evacuaron escuelas

Una nueva pérdida de gas en Lanús obligó a desplegar un operativo de emergencia este lunes, a pocos días de la explosión que dejó una persona muerta, otra desaparecida y al menos 20 heridos en Remedios de Escalada. Bomberos, la Policía bonaerense, Defensa Civil y cuadrillas de Edesur trabajan en las inmediaciones de la estación del tren Roca ante el riesgo de un nuevo estallido.

El procedimiento se concentra en la intersección de las avenidas Hipólito Yrigoyen y 25 de Mayo, a metros de la estación Lanús. Con el avance del operativo, las autoridades ampliaron el perímetro de seguridad, interrumpieron la circulación vehicular y cerraron los accesos peatonales para impedir que los vecinos se acerquen al sector afectado.

Como parte de las medidas preventivas, también comenzaron a evacuar colegios y jardines de infantes ubicados en la misma manzana. Además, Defensa Civil y la Guardia Urbana dispusieron la evacuación de la estación ferroviaria y reorientaron a los pasajeros que llegaban en las formaciones para que circularan por fuera del perímetro.En paralelo, operarios de MetroGas trabajan sobre una conexión de la red domiciliaria de baja presión. Durante una primera inspección, los trabajadores abrieron un pozo sobre la vereda de la calle 25 de Mayo, frente a un banco ubicado en la esquina de la estación, donde detectaron una falla en la conexión.

Según un comunicado de la Comisaría 1.ª de Lanús, inicialmente se dispuso el corte de las avenidas Hipólito Yrigoyen y 25 de Mayo, con la intervención de MetroGas, Bomberos y personal de Seguridad Ciudadana. El parte policial indicó que los operarios habían informado que “está controlada la fuga por el momento”. Sin embargo, el operativo se amplió posteriormente y las autoridades reforzaron las restricciones ante el riesgo de una nueva explosión.

El operativo se desarrolla en la intersección de las avenidas Hipólito Yrigoyen y 25 de Mayo, a metros de la estación ferroviaria.

Evacuaron la estación y hay complicaciones en el tránsito

Los trabajadores de MetroGas comenzaron las tareas de reparación con herramientas manuales y evitaron encender el generador y los equipos neumáticos como medida preventiva. Luego de evaluar la conexión y garantizar la ventilación del sector, pusieron en funcionamiento los equipos y ampliaron la excavación para avanzar con los trabajos.

El corte sobre Hipólito Yrigoyen se extiende hasta la altura de Miguel Cané, a unas tres cuadras de la estación, y genera demoras para quienes circulan desde Remedios de Escalada hacia Lanús. La restricción también afecta el recorrido de colectivos en la zona.

Por su parte, un bombero que participaba del procedimiento había pedido tranquilidad a los vecinos y aclarado que, en ese momento, no se había dispuesto una evacuación: “Pedimos tranquilidad a los vecinos, por ahora no hay que realizar ninguna evacuación”, sostuvo ante los medios. Sin embargo, las medidas se endurecieron con el correr de la mañana y alcanzaron a los establecimientos educativos y a la estación.

El operativo también generó preocupación entre los usuarios del transporte público. Mientras algunos vecinos denunciaron demoras en el servicio ferroviario, desde Trenes Argentinos indicaron que las formaciones circulaban con sus frecuencias habituales y que no se habían informado interrupciones.

Aunque el servicio continuaba funcionando, las autoridades dispusieron la evacuación de la estación Lanús y cerraron los accesos peatonales como medida preventiva. Los pasajeros que llegaban en las formaciones eran desviados para que circularan por fuera del perímetro de seguridad. Además, los agentes municipales interrumpieron el tránsito vehicular en las inmediaciones y realizaron desvíos para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

La explosión del viernes dejó un muerto y 20 heridos

La nueva intervención ocurre después de la explosión registrada el viernes en Remedios de Escalada, que provocó un incendio de grandes dimensiones y graves daños en viviendas y comercios. Hasta el momento, se informó una persona fallecida, otra desaparecida y al menos 20 heridos, siete de ellos de gravedad.

El siniestro generó una fuerte preocupación entre los habitantes de la zona, que durante el fin de semana se movilizaron para reclamar respuestas y medidas de seguridad. La protesta se realizó cerca del área restringida, sobre la calle Juan de Garay, entre Coronel Fray Luis Beltrán y Enrique del Valle Iberlucea.

Las autoridades mantienen las tareas preventivas mientras continúan las pericias por el estallido que afectó a Lanús.

Los vecinos exigieron asistencia inmediata para las familias que perdieron sus hogares y para los comerciantes afectados. También cuestionaron la falta de información oficial durante la emergencia y reclamaron que las soluciones habitacionales no dependan de eventuales procesos judiciales.

La fuga de gas fue controlada por el momento, aunque continúan las tareas preventivas en las inmediaciones de la estación Lanús para garantizar la seguridad de los vecinos y evitar nuevos riesgos.