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Sociedad Córdoba

Un tráiler con caballos se desprendió de una camioneta y provocó un choque múltiple: dos animales murieron

El accidente ocurrió en la avenida Circunvalación de Córdoba e involucró a tres vehículos. Varias personas resultaron heridas y dos ocupantes quedaron atrapados en una camioneta.

16 de Noviembre de 2026
Choque múltiple en la avenida Circunvalación de Córdoba
Choque múltiple en la avenida Circunvalación de Córdoba

El accidente ocurrió en la avenida Circunvalación de Córdoba e involucró a tres vehículos. Varias personas resultaron heridas y dos ocupantes quedaron atrapados en una camioneta.

Un grave choque múltiple se registró en la noche del domingo en la avenida Circunvalación de Córdoba, dejando varios heridos y dos caballos muertos.

 

El episodio ocurrió a la altura del kilómetro 30, en el sector de Puente Alegre. En el hecho estuvieron involucrados tres vehículos: una Toyota Hilux, una Renault Alaskan y un Peugeot 207.

 

De acuerdo con las primeras informaciones, la Toyota Hilux circulaba por el anillo externo remolcando un tráiler con dos caballos. Por causas que todavía se investigan, el acoplado se soltó y atravesó hacia el carril interno, donde impactó contra los otros rodados.

 

La violencia del choque dejó a dos ocupantes de la Renault Alaskan atrapados dentro de la camioneta, por lo que fue necesaria la intervención de personal especializado de Bomberos para liberarlos.

Además, un servicio de emergencias asistió a los involucrados en el accidente. Los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud con lesiones de diversa consideración.

 

Por otra parte, y como consecuencia del impact, murieron los dos caballos que eran transportados en el tráiler. (El Doce)

 

Temas:

Animales Choque Córdoba
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