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Policiales Departamento Colón

Dos motos chocaron en una ruta entrerriana: un joven de 20 años está en terapia intensiva

El accidente ocurrió durante la noche del domingo en la Ruta Provincial 23, a la altura de Arroyo Barú. Los conductores tenían 20 y 16 años. El mayor sufrió lesiones graves y permanece intubado en el Hospital San Benjamín.

16 de Noviembre de 2026
Choque de motos en Arroyo Barú
Choque de motos en Arroyo Barú Foto: Policía de Entre Ríos

El accidente ocurrió durante la noche del domingo en la Ruta Provincial 23, a la altura de Arroyo Barú. Los conductores tenían 20 y 16 años. El mayor sufrió lesiones graves y permanece intubado en el Hospital San Benjamín.

Un grave accidente de tránsito entre dos motocicletas ocurrió durante la noche del domingo sobre la Ruta Provincial 23, a la altura del kilómetro 34, en jurisdicción de Arroyo Barú, departamento Colón. Como consecuencia del impacto, un joven de 20 años sufrió lesiones graves y quedó internado en terapia intensiva, mientras que un adolescente de 16 años presentó heridas leves.

 

Según informó la Policía, el siniestro involucró a una motocicleta Guerrero de 150 centímetros cúbicos, conducida por el joven de 20 años, y una Yamaha YBR, al mando del menor de edad.

 

Ambos circulaban en sentido este-oeste junto a un grupo de motocicletas cuando, por causas que se investigaban, se produjo la colisión. Tras el impacto, los dos conductores cayeron sobre la cinta asfáltica.

Un joven permanece intubado en terapia intensiva

 

El conductor de la Guerrero sufrió lesiones de gravedad y debió ser trasladado al Hospital San Benjamín, de Colón.

 

Debido a su estado de salud, fue derivado a la Unidad de Terapia Intensiva del establecimiento, donde permanecía intubado, según el informe policial.

 

Por su parte, el adolescente de 16 años sufrió excoriaciones en uno de sus brazos.

 

Investigan cómo ocurrió el choque en la Ruta 23

 

Tras el siniestro, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Colón, que dispuso las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.

 

En el lugar trabajó personal de la División Policía Científica, encargado de realizar las pericias sobre la calzada y los vehículos involucrados.

 

La investigación buscaba establecer cómo se produjo la colisión entre las motocicletas, que circulaban en la misma dirección al momento del hecho.

Temas:

Arroyo Baru choque de motos ruta provincial 23 accidente de tránsito siniestro vial
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