Pidió ayuda para sus mellizas la embarazada rescatada por las inundaciones en Bajada Grande

La creciente del río Paraná en Paraná dejó historias entre las familias que debieron abandonar sus viviendas por el avance del agua. Una de ellas fue la de Brenda López, una mujer embarazada de mellizas que sufrió contracciones mientras permanecía en una casa inundada de Bajada Grande y debió ser rescatada para recibir atención médica. Actualmente se encuentra alojada en la carpa instalada en Los Miradores, donde se brinda asistencia a los damnificados.

En diálogo con Elonce, Brenda contó que estaba por cumplir ocho meses de embarazo y que los médicos habían detectado cuatro centímetros de dilatación. Debido a que todavía no había llegado el momento del parto, recibió medicación para intentar retrasar el nacimiento de sus hijas, a quienes llamará Abigail y Cataleia.

“Estaba con contracciones, abajo, en la casa con mi marido. Me tuvo que ir a buscar Prefectura porque estaba con cuatro de dilatación. Las bebés ya querían salir, pero todavía no es tiempo”, relató.

Volvió a su casa para ver cómo estaba y comenzó con contracciones

Brenda explicó que inicialmente se encontraba alojada en la vivienda de su madre, pero decidió regresar al domicilio que compartía con su marido para comprobar cómo estaba la propiedad afectada por la inundación.

“Fui a visitar, a ver mi casa, porque quiero saber cómo está y cómo está mi marido. Me agarró la noche y me quedé”, recordó.

Embarazada de mellizas fue rescatada en Bajada Grande

La mujer señaló que el agua había ingresado a la vivienda y alcanzaba la altura de las rodillas. Su marido había construido una casilla elevada para permanecer en el lugar.

“Él se hizo una casilla arriba y yo dormí ahí. Tuve que treparme y para mí fue eso lo que me hizo mal. Caminar en el agua también me habrá afectado y empecé con contracciones”, explicó.

Recibió atención médica para evitar un parto prematuro

Tras ser asistida, Brenda recibió tratamiento médico debido al estado de su embarazo. “Estoy recién entrando a los ocho meses. Me pusieron dos inyecciones para retener porque son muy chiquitas y para que se les formen bien los pulmoncitos”, contó a Elonce.

Luego de recibir atención, se trasladó al espacio de alojamiento transitorio instalado en Miradores de Bajada Grande, donde permanecía junto a otras familias afectadas por la creciente. “Gracias a Dios hoy estoy acá y me están atendiendo muy bien”, expresó.

Consultada sobre cómo había pasado la noche, respondió: “Bien, dormí toda la noche, no sentí nada”.

Pidió ropa, pañales y una cuna para sus mellizas

Durante la entrevista, Brenda también habló sobre las necesidades que tenía ante el próximo nacimiento de sus hijas.

“No pedimos plata ni nada. Lo único que pido, de mi parte, es que si alguien tiene ropita de bebé, algún cochecito, una cunita, lo que sea, a nosotros nos sirve”, manifestó.

La mujer agregó que también necesitaba pañales y otros elementos para recibir a Abigail y Cataleia.

Además, planteó su preocupación por la distribución de las donaciones destinadas a las familias afectadas por la creciente. Según relató, había tomado conocimiento de colectas realizadas en distintos espacios, pero sostuvo que algunos elementos no llegaban al lugar donde estaban alojados.

En ese sentido, Brenda pidió que quienes quisieran colaborar se comunicaran directamente con los responsables del espacio de asistencia.

Finalmente, la mujer manifestó que, por el momento, había decidido permanecer en el lugar en vez de trasladarse nuevamente a la casa de su madre. “Me voy a quedar acá, hasta que Dios mande”, afirmó.

Así fue el rescate a la embarazada de mellizas en Bajada Grande