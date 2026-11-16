Arrancó el Black Mayorista con descuentos de hasta el 40%: qué productos incluye

El Black Mayorista comenzó este lunes 16 de noviembre con descuentos de hasta el 40% en productos seleccionados. La campaña se extenderá hasta el lunes 23 y contará con la participación de unos 200 puntos de venta de todo el país.

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) organiza esta última edición del año. La iniciativa apunta a los hogares que buscan adelantar las compras de Navidad y Año Nuevo y a los comercios que necesitan reponer mercadería antes de diciembre.

Las promociones estarán disponibles en sucursales físicas y, según el comercio, también en sus tiendas online. Cada establecimiento define qué artículos incorpora y qué porcentaje de descuento aplica.

Qué productos incluye el Black Mayorista

Las rebajas del Black Mayorista abarcan alimentos, bebidas, productos de limpieza y perfumería. También hay ofertas en mercadería navideña y en artículos de higiene personal y cuidado del hogar.

Entre los fabricantes que participan figuran Nestlé y Molinos Río de la Plata, del rubro de alimentos. También se sumaron Unilever, Procter & Gamble, Colgate, L’Oréal, SC Johnson y Grupo Ayudín, entre otras empresas.

El 40% es el descuento máximo anunciado para la campaña. La selección de productos puede variar entre comercios, incluso cuando ofrecen artículos de una misma marca.

Dónde consultar los locales adheridos

CADAM publica el listado de establecimientos adheridos al Black Mayorista en su sitio oficial. Allí se puede consultar qué comercios participan en las distintas provincias.

Para las familias, la campaña incluye alimentos no perecederos, bebidas y artículos de uso cotidiano, además de los productos para las fiestas. La disponibilidad de cada oferta depende del establecimiento.

Los almacenes, kioscos y autoservicios también están entre los destinatarios de la iniciativa. Para estos negocios, la fecha permite adelantar parte del abastecimiento de cara a la demanda de fin de año.

El contexto de las ventas mayoristas

La campaña se realiza tras una baja del 6,7% en las ventas del canal mayorista en septiembre respecto de agosto. El dato corresponde a la consultora Scentia y fue difundido por CADAM.

En la comparación interanual, las bebidas sin alcohol registraron una caída del 21,1%. Los productos de higiene y cosmética, por su parte, retrocedieron un 9%.

La cámara ubicó la última edición de 2026 en la segunda mitad de noviembre, antes del período de compras de diciembre. La agenda de la campaña abarca ocho días, con el lunes 23 incluido.