Boca prepara la final de la Copa Sudamericana: las dudas de Arruabarrena y el posible equipo

Boca prepara la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, que se disputará el próximo sábado 21 de noviembre, desde las 19.30 (hora argentina), en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. El entrenador Rodolfo Arruabarrena deberá resolver algunas dudas en la formación titular, especialmente en el ataque, mientras sigue de cerca la recuperación física de varios futbolistas.

El Xeneize llegará al compromiso después de conseguir una victoria por 3-0 frente a Banfield, resultado que le permitió clasificarse a la final de la Copa Argentina. Tras ese encuentro, el plantel tuvo descanso el domingo y retomará los entrenamientos este lunes.

El cuerpo técnico diagramó una semana de preparación especial para afrontar el encuentro decisivo. El martes está prevista una práctica de mayor intensidad, en la que podrían realizarse los primeros ensayos de fútbol y evaluarse las condiciones de los jugadores que presentan molestias físicas.

Leandro Paredes llegaría en condiciones a la final

Una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico estuvo relacionada con Leandro Paredes, quien abandonó el partido ante Banfield durante el segundo tiempo después de recibir un golpe en el gemelo derecho.

Sin embargo, tanto el mediocampista como Arruabarrena llevaron tranquilidad tras el encuentro. El capitán explicó que su salida estaba contemplada dentro de la planificación de minutos, mientras que el entrenador atribuyó la sustitución al cansancio acumulado y descartó una lesión de gravedad.

De esta manera, Paredes no tendría inconvenientes para disputar la final de la Copa Sudamericana. Su presencia será importante para la organización del mediocampo y el funcionamiento del equipo frente al conjunto brasileño.

Lautaro Blanco y Rodrigo Battaglia, bajo evaluación

Otro de los futbolistas que será seguido durante la semana es Lautaro Blanco. El lateral izquierdo no viajó a Mendoza para disputar el encuentro ante Banfield y permaneció en Buenos Aires para continuar con su recuperación.

La intención del cuerpo técnico será que pueda reincorporarse a los entrenamientos y llegar en buenas condiciones físicas al compromiso internacional. Su evolución determinará si estará disponible desde el inicio.

Por su parte, Rodrigo Battaglia también será evaluado después de regresar a la competencia tras diez meses de inactividad. El mediocampista disputó dos encuentros en apenas cuatro días y sintió el esfuerzo físico. Aunque su presencia en la delegación que viajará a Colombia no estaría comprometida, todavía resta determinar si podrá sumar minutos en la final.

Sebastián Villa ganó terreno para ser titular

Una de las principales incógnitas de Arruabarrena se encuentra en el ataque. Sebastián Villa tuvo una actuación destacada frente a Banfield, con un gol y una asistencia, y aumentó sus posibilidades de integrar la formación inicial.

El colombiano compite por un lugar con Leonel Flores, por lo que el entrenador deberá definir cuál de los dos futbolistas comenzará el encuentro ante Atlético Mineiro.

Otra decisión estará relacionada con Tomás Aranda y Alan Velasco. El juvenil de 19 años se recuperó antes de lo previsto de la fractura de peroné que sufrió en agosto y aparece nuevamente como alternativa para el cuerpo técnico.

La posible formación de Boca ante Atlético Mineiro

Aunque todavía quedan entrenamientos por delante, Arruabarrena comenzó a delinear el equipo que podría disputar la final continental.

La posible formación de Boca sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes; Sebastián Villa o Leonel Flores, Tomás Aranda o Alan Velasco y Miguel Merentiel.

Las principales dudas estarán concentradas en los puestos ofensivos, mientras que la disponibilidad de algunos futbolistas dependerá de su evolución física durante la semana.

Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana

La final entre Boca y Atlético Mineiro se disputará el sábado 21 de noviembre, a las 19.30 de Argentina, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

El conjunto argentino buscará conquistar nuevamente un título internacional después de la Recopa Sudamericana de 2008. Por su parte, Atlético Mineiro intentará revertir sus antecedentes recientes, después de perder dos finales continentales consecutivas.

El encuentro representará una nueva oportunidad para Boca de sumar un trofeo internacional, mientras Arruabarrena buscará llegar con sus principales futbolistas disponibles y resolver las últimas incógnitas de la formación titular.