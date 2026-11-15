Flávio Bolsonaro anticipó que quiere volver a competir por la presidencia de Brasil

El senador brasileño Flávio Bolsonaro aseguró que está preparado para volver a competir por la presidencia de Brasil, pese a su derrota frente a Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre. Desde Estados Unidos, donde permanece junto a su familia, el dirigente opositor cuestionó la situación económica de su país y anticipó que el mandato del actual presidente podría enfrentar dificultades.

En una entrevista con la agencia Reuters durante su primera visita a Washington desde los comicios, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro buscó reafirmar su liderazgo dentro de la derecha brasileña y despejar las dudas sobre su futuro político.

"Si surge una nueva contienda electoral, estoy listo para regresar", afirmó el senador, quien confirmó su intención de volver a presentarse por el Partido Liberal (PL).

Flávio Bolsonaro cuestionó la economía de Brasil y apuntó contra Lula

Durante la entrevista, el dirigente trazó un panorama crítico sobre el futuro económico de Brasil y responsabilizó a la gestión de Lula por las dificultades que, según sostuvo, atraviesan las familias y las empresas.

"Brasil va a quebrar", advirtió Bolsonaro, al referirse al endeudamiento de los hogares y a la falta de incentivos para las inversiones privadas.

También cuestionó el funcionamiento del sistema judicial brasileño, al que acusó de actuar de manera parcializada y de estar subordinado al Gobierno, aunque no presentó pruebas para respaldar sus afirmaciones.

Sus declaraciones se produjeron después de la victoria de Lula en el balotaje del 25 de octubre, cuando consiguió una diferencia superior a los cuatro millones de votos frente a su rival.

Antes de abandonar Brasil, Flávio había denunciado presuntas irregularidades en las elecciones y cuestionado el resultado. Sin embargo, reconoció que las presentaciones judiciales para impugnar los comicios tenían pocas posibilidades de prosperar.

Su salida de Brasil y las críticas por permanecer en Estados Unidos

Otro de los temas centrales de la entrevista fue su decisión de trasladarse a Estados Unidos junto a su familia después de la derrota electoral.

La salida generó cuestionamientos en Brasil, donde distintos sectores lo calificaron de fugitivo. Una encuesta de Quaest indicó que el 62% de los brasileños desaprobó su decisión de abandonar el país después de las elecciones.

Consultado sobre esas críticas, el senador rechazó esa caracterización y defendió su permanencia en territorio estadounidense.

"Sinceramente, no podría importarme menos. Estoy convencido de que necesitaba estar aquí", expresó.

La salida también generó interrogantes porque el Supremo Tribunal Federal había ordenado que entregara su pasaporte en el marco de investigaciones federales por presunto lavado de dinero y ante el riesgo de fuga.

Bolsonaro viajó con su familia a Estados Unidos a través de Argentina y Ecuador, pero evitó explicar quién colaboró con la organización del traslado y cómo se concretó el viaje.

El respaldo de Donald Trump a Flávio Bolsonaro

Durante la conversación con Reuters, el senador también se refirió a su relación con el presidente estadounidense Donald Trump, a quien agradeció por permitirle permanecer en Estados Unidos.

El mandatario norteamericano había declarado el 31 de octubre que Flávio Bolsonaro podía quedarse en territorio estadounidense durante el tiempo que considerara necesario.

No obstante, el legislador negó que Washington hubiera intervenido en las elecciones brasileñas para favorecerlo.

"Puede que haya tenido su preferencia, pero no tomó ninguna medida para influir en los resultados electorales de Brasil", sostuvo al referirse a Trump.

El senador tampoco confirmó si permanecerá definitivamente en Florida junto a su familia. Aseguró que cuenta con recursos para mantenerse en Estados Unidos a través de sus actividades como legislador, abogado y empresario, aunque evitó precisar si transfirió dinero desde Brasil.

El futuro político de la familia Bolsonaro

Las declaraciones de Flávio se producen en un escenario de reconfiguración de la derecha brasileña tras la derrota electoral frente a Lula. Su padre, Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, cumple una condena de 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.

En ese contexto, Flávio busca consolidarse como una de las principales figuras opositoras y mantener sus aspiraciones presidenciales.

Aunque todavía no definió si continuará viviendo en Estados Unidos, dejó en claro que no descarta regresar a Brasil para disputar nuevamente la presidencia si se presenta una nueva oportunidad electoral.