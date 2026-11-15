El 68% de los hogares argentinos se queda sin ingresos antes del día 20 de cada mes, según informe privado

Un informe de Zentrix Consultora reveló que casi siete de cada diez encuestados agotan sus ingresos antes del día 20. La situación afecta especialmente a los sectores de menores recursos y a los jóvenes. Además, el endeudamiento creció como alternativa para cubrir gastos esenciales.
El 68% de los hogares argentinos se queda sin ingresos antes del día 20 de cada mes, según los resultados del Monitor de Opinión Pública (MOP) elaborado por Zentrix Consultora. El relevamiento indicó que el 67,7% de los encuestados agota su presupuesto mensual antes de llegar a los últimos diez días, mientras que solamente el 31,1% consigue llegar a fin de mes.
El estudio reflejó las dificultades que enfrentan numerosas familias para sostener sus gastos cotidianos. Según los datos publicados, el 14,9% de los consultados se queda sin dinero antes del día 10, mientras que el 35,3% agota sus ingresos a más tardar el día 15.
En el extremo opuesto, apenas el 7,5% de los encuestados manifestó tener capacidad de ahorro. Frente a este escenario, el informe sostuvo que “la discusión ya no es solo cuánto se gana, sino hasta qué día alcanza”.
Los sectores de menores ingresos, los más afectados
El relevamiento mostró que las dificultades económicas se profundizan entre los hogares de menores recursos. En ese segmento, el 82,4% de los encuestados afirmó que sus ingresos no alcanzan para superar el día 20 del mes.
Además, el 43,8% de las personas pertenecientes a la clase baja señaló que se queda sin dinero antes del día 15. Ninguno de los participantes de ese grupo manifestó contar con capacidad de ahorro.
En la clase media también se observó un deterioro. La proporción de encuestados que no logra superar el día 20 con sus ingresos pasó del 51,4% en septiembre al 60,6% en octubre, lo que representó un incremento de 9,2 puntos porcentuales en apenas un mes.
Tres de cada cuatro jóvenes no llegan al día 20
La edad también apareció como un factor relevante en los resultados del estudio. Entre los menores de 40 años, el 75% manifestó que sus ingresos se agotan antes del día 20.
En este grupo, solamente el 2,1% declaró tener capacidad de ahorro, una proporción inferior al promedio general registrado por la consultora.
Los resultados mostraron que las dificultades para administrar el presupuesto mensual no se limitaron a los sectores de menores ingresos, sino que también alcanzaron a trabajadores jóvenes y familias de clase media.
El endeudamiento para pagar alimentos y servicios
Otro de los aspectos destacados del informe fue el uso del crédito para afrontar gastos cotidianos. Según Zentrix, el 59,4% de los encuestados tomó algún préstamo o contrajo deudas durante los últimos seis meses.
Entre quienes recurrieron al financiamiento, el 57,7% lo hizo para cubrir necesidades básicas, principalmente alimentos y gastos de salud. Otro 18,3% utilizó ese dinero para pagar tarifas y servicios.
En conjunto, el 76% de las personas endeudadas destinó el financiamiento a sostener gastos esenciales del hogar, en lugar de utilizarlo para adquirir bienes durables o realizar consumos extraordinarios.
Qué opinan los argentinos sobre los salarios y la inflación
El Monitor de Opinión Pública también consultó sobre la evolución del poder adquisitivo. El 80,6% de los encuestados consideró que su salario no logra superar el aumento de los precios.
Esa percepción se registró entre personas con diferentes preferencias políticas. Según el informe, fue compartida por el 95,2% de los votantes opositores y por el 59% de quienes respaldan al oficialismo.
Asimismo, el 69,6% manifestó que los datos de inflación publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) no reflejan adecuadamente los aumentos de precios que percibe en sus gastos cotidianos.
La consultora vinculó parte de esa diferencia con las ponderaciones utilizadas para calcular el índice oficial, basadas en una estructura de consumo de 2004 y 2005, que, según su interpretación, no reflejaría plenamente el peso actual de las tarifas y los servicios.
La discusión sobre cuánto dura el dinero
Los resultados del relevamiento también se relacionaron con declaraciones anteriores del presidente Javier Milei, quien había cuestionado las afirmaciones sobre las dificultades de las familias para llegar a fin de mes. “¿Si se quedan sin plata verdaderamente al día 20, me pueden decir cómo hacen para vivir 10 días sin comer y sin beber?”, había expresado el mandatario al poner en duda esa situación.
El estudio de Zentrix presentó un panorama diferente a partir de las respuestas de los encuestados, aunque sus resultados representan percepciones y situaciones económicas declaradas por los participantes, y no una medición directa de los ingresos de todos los hogares argentinos.
De esta manera, el informe señaló que el agotamiento anticipado del presupuesto, la escasa capacidad de ahorro y el recurso al endeudamiento para cubrir necesidades básicas constituyen algunas de las principales dificultades económicas manifestadas por los consultados.