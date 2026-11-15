Créditos hipotecarios: el Gobierno licitará $200.000 millones de Anses y amplió el acceso a los bancos

El Banco Central confirmó que la tercera licitación de fondos de Anses para créditos hipotecarios se realizará el martes 17 de noviembre. Se ofrecerán $200.000 millones y las entidades financieras podrán acceder a una mayor proporción de los recursos disponibles.
Los créditos hipotecarios tendrán una nueva instancia de financiamiento el martes 17 de noviembre de 2026, cuando el Banco Central de la República Argentina (BCRA) realice la tercera licitación de fondos provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses, por un total de $200.000 millones.
La convocatoria se desarrollará entre las 11 y las 15, según lo establecido mediante la Comunicación “B” 13258 del Banco Central. Los recursos estarán destinados a fortalecer el otorgamiento de préstamos para la compra, construcción, ampliación y refacción de viviendas.
Una de las principales modificaciones será el incremento del porcentaje máximo que podrá recibir cada entidad financiera. Mientras que en la licitación anterior el límite era del 20%, en esta oportunidad los bancos podrán acceder hasta al 40% del monto total disponible.
Qué condiciones tendrán los créditos hipotecarios
El esquema de financiamiento mantendrá un monto de $200.000 millones por licitación. Los bancos que resulten adjudicatarios dispondrán de un plazo de 90 días, desde la acreditación de los recursos, para aplicarlos al otorgamiento de préstamos hipotecarios.
Las entidades podrán presentar una o varias ofertas, con un importe mínimo de $1.000 millones por postura. El financiamiento tendrá un plazo de cinco años y contemplará una tasa ajustada por UVA más un diferencial mínimo del 4,5%.
Por su parte, los créditos hipotecarios otorgados mediante estos fondos no podrán superar una tasa de UVA más 7,5%. La Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) se actualiza de acuerdo con la evolución del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), vinculado con la inflación.
Qué bancos podrán acceder a los fondos de Anses
Aunque el límite de participación por entidad aumentará al 40%, el Banco Central estableció restricciones adicionales para distribuir los recursos entre las instituciones financieras.
El monto adjudicado a cada banco no podrá superar el 4% de su Responsabilidad Patrimonial Computable, indicador utilizado para evaluar su capacidad patrimonial.
Asimismo, la suma recibida tampoco podrá exceder el 40% de su cartera hipotecaria vigente al momento de la licitación. Estas condiciones determinarán cuánto financiamiento podrá obtener cada entidad participante.
Quiénes podrán solicitar los préstamos para vivienda
Los fondos estarán orientados a financiar créditos hipotecarios destinados a personas que no posean otra vivienda. También podrán acceder quienes sean titulares de una propiedad, pero no dispongan de su uso.
Los préstamos podrán utilizarse para adquirir una vivienda, construir una propiedad o realizar obras de ampliación y refacción, de acuerdo con las condiciones establecidas para el programa.
Es importante señalar que la licitación estará dirigida a los bancos y no directamente a los particulares. Por lo tanto, las personas interesadas deberán consultar las líneas hipotecarias disponibles en las entidades financieras que participen del mecanismo.
Qué ocurrió en la licitación anterior
La segunda ronda de financiamiento registró la participación de 14 entidades financieras, que presentaron un total de 40 ofertas. Finalmente, 12 bancos resultaron adjudicatarios, publicó La Voz.
La mayor parte de los recursos se concentró en el tramo de financiamiento a cinco años, donde se adjudicaron $196.747 millones, con una tasa de corte de UVA más 4,79%. En tanto, el tramo de corto plazo distribuyó poco más de $3.252 millones a un año, con una tasa de UVA más 2,71%.
Con esta tercera convocatoria, el Gobierno nacional buscará sostener el financiamiento del mercado hipotecario y ampliar los recursos disponibles para préstamos destinados a viviendas. El resultado de la licitación permitirá conocer qué entidades recibirán los fondos y en qué condiciones podrán canalizarlos hacia nuevos créditos.