Salarios en Argentina: casi el 70% no llega al día 20 y el 80% pierde frente a la inflación

Los salarios en Argentina alcanzan cada vez para menos, según los resultados del Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora. El relevamiento reveló que el 67,7% de los encuestados no logra superar el día 20 de cada mes con sus ingresos, mientras que el 80,6% considera que su remuneración no le gana a la inflación. Los datos reflejaron las dificultades económicas que enfrentan numerosos hogares para cubrir sus gastos habituales.

El informe indicó que el 14,9% de los consultados agota su dinero antes del día 10, mientras que el 35,3% llega, como máximo, hasta el día 15. En contrapartida, solamente el 31,1% consigue disponer de ingresos hasta fin de mes y apenas el 7,5% manifestó tener capacidad de ahorro.

Frente a este escenario, la consultora sostuvo que “la discusión ya no es solo cuánto se gana, sino hasta qué día alcanza”, al señalar que la duración de los ingresos se convirtió en uno de los principales indicadores de las dificultades económicas de las familias.

Los sectores de menores ingresos, los más afectados

El relevamiento mostró diferencias significativas según el nivel socioeconómico. Entre los encuestados pertenecientes a la clase baja, el 82,4% aseguró que sus ingresos no alcanzan más allá del día 20, mientras que el 43,8% indicó que se queda sin dinero antes del día 15.

Además, ninguno de los participantes pertenecientes a ese segmento manifestó tener capacidad de ahorro. Los resultados evidenciaron que las dificultades para sostener los gastos mensuales fueron especialmente pronunciadas entre quienes perciben menores ingresos.

En el caso de la clase media, el informe identificó un deterioro entre septiembre y octubre. La proporción de personas que no logra superar el día 20 aumentó del 51,4% al 60,6%, lo que representó una suba de 9,2 puntos porcentuales en apenas un mes.

Los jóvenes también enfrentan dificultades económicas

La situación económica también afectó especialmente a los menores de 40 años. Según el estudio, el 75% de los encuestados de ese grupo etario afirmó que sus ingresos se agotan antes del día 20 de cada mes.

La posibilidad de ahorrar resultó todavía más limitada entre los jóvenes, ya que solamente el 2,1% manifestó contar con dinero disponible después de afrontar sus obligaciones habituales.

El relevamiento también retomó declaraciones anteriores del presidente Javier Milei, quien había cuestionado los resultados de estudios sobre la duración de los ingresos. “¿Si se quedan sin plata verdaderamente al día 20, me pueden decir cómo hacen para vivir 10 días sin comer y sin beber?”, había expresado el mandatario.

Casi seis de cada diez personas recurrieron al endeudamiento

Otro de los datos destacados del Monitor de Opinión Pública estuvo relacionado con el crecimiento del endeudamiento. El 59,4% de los encuestados aseguró haber tomado algún crédito o contraído una deuda durante los últimos seis meses.

El informe señaló que buena parte de ese financiamiento no estuvo destinado a la adquisición de bienes durables, sino a cubrir necesidades esenciales. Entre quienes se endeudaron, el 57,7% utilizó esos recursos para afrontar gastos de alimentación y salud.

Por otra parte, el 18,3% recurrió al crédito para pagar tarifas y servicios. De esta manera, el 76% de las personas endeudadas utilizó financiamiento para cubrir gastos básicos del hogar, de acuerdo con los resultados de la encuesta.

Ocho de cada diez consideran que sus salarios pierden frente a la inflación

La percepción sobre la evolución del poder adquisitivo también mostró resultados negativos. El estudio reveló que el 80,6% de los encuestados considera que su salario no le gana a la inflación.

Esta opinión fue compartida por el 95,2% de los votantes opositores y por el 59% de quienes respaldan al oficialismo, según la segmentación política realizada por la consultora.

En paralelo, el 69,6% de los participantes consideró que los datos de inflación publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) no reflejan adecuadamente los aumentos de precios que experimentan en su vida cotidiana.