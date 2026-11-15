La crecida del río Paraná desde el aire: el avance del agua en Villa Urquiza y la balsa

Las imágenes aéreas de la crecida del río Paraná muestran el avance del agua sobre la costa de Villa Urquiza. En el registro al que accedió Elonce se observan terrenos bajos que antes estaban descubiertos y ahora quedaron cubiertos.

El vuelo también registró la zona de la balsa La Maroma, sobre el arroyo Las Conchas. El cruce forma parte de uno de los accesos a Villa Urquiza desde Colonia Avellaneda.

El avance del agua ya comenzó a afectar a familias que viven sobre la ribera del río Paraná. En la capital entrerriana, el Municipio informó durante la semana que hubo evacuados en Bajada Grande y que el agua ingresó en viviendas de Puerto Viejo.

Cuánto medía el río Paraná este domingo

A las 8 de este domingo 15 de noviembre, el río medía 5,67 metros en el puerto de Paraná. El registro se mantenía estable respecto de las 6 y superaba por 67 centímetros el nivel de evacuación de esa escala, fijado en 5 metros.

A la misma hora, en Hernandarias, el río Paraná marcaba 6,42 metros. La lectura había bajado un centímetro respecto de las 6, pero todavía estaba 42 centímetros por encima del nivel de evacuación, establecido en 6 metros.

Las dos mediciones corresponden a estaciones ubicadas en el tramo de costa entrerriana donde se encuentra Villa Urquiza. Cada lectura se compara con el nivel de evacuación de su propio puerto.

La creciente y el acceso por La Maroma

La vista aérea permite ver hasta dónde llegó el agua en los terrenos bajos cercanos al cruce. Son sectores del entorno de la balsa que, con el río más bajo, quedan al descubierto.

En octubre, la Municipalidad de Villa Urquiza había informado la suspensión del servicio de La Maroma por el aumento del caudal del arroyo Las Conchas. Las lluvias también habían deteriorado el camino de acceso desde Colonia Avellaneda.

En Bajada Grande, la crecida ya había impedido el ingreso de vehículos a algunos sectores del barrio. Ante esa situación, el Municipio y Defensa Civil evaluaron el acceso por agua para asistir a vecinos que podían quedar aislados.

Quién tomó las imágenes desde el avión

Las imágenes fueron tomadas por Walter Franzotti, empresario metalúrgico oriundo de Estación El Palenque, en Paraná Campaña. El piloto construyó de forma artesanal su propio avión experimental.

En una entrevista con Buenas Noches, por Elonce, Franzotti contó que dedicó años de trabajo y estudio al proyecto. El primer paso fue elegir un modelo que pudiera construir con los recursos económicos y técnicos de los que disponía.

Para llevarlo a cabo, adaptó planos extranjeros y contó con el apoyo del aeroclub. La aeronave pasó por controles oficiales antes de su primer vuelo.