SpaceX recuperó la nave Starship tras 22 horas y media de vuelo: cómo fue la maniobra

Los brazos mecánicos de la torre de Starbase sujetaron la segunda etapa del cohete tras un vuelo de 22 horas y media en el que se desplegaron 26 satélites Starlink. La recuperación del propulsor Super Heavy se canceló por una falla en sus sistemas de control.
SpaceX capturó por primera vez la nave Starship tras su regreso de la órbita terrestre. La maniobra se concretó el sábado 14 de noviembre en Starbase, Texas, donde los brazos mecánicos de la torre de lanzamiento sujetaron la nave durante el descenso.
El vuelo de prueba, el decimoquinto del programa, había comenzado el viernes 13 de noviembre en el mismo complejo. La misión duró unas 22 horas y media y la nave completó 14 vueltas alrededor de la Tierra.
La captura permitió recuperar la etapa superior del cohete. El plan original también contemplaba recuperar el propulsor Super Heavy, pero SpaceX canceló esa parte de la prueba tras detectar una anomalía.
Qué pasó con el propulsor Super Heavy
El Super Heavy es la primera etapa del sistema y se encarga de impulsar la nave durante el despegue. Una vez que ambas etapas se separaron, cada una siguió una trayectoria diferente.
SpaceX informó que detectó un problema en los sistemas de guiado, navegación y control del propulsor. La empresa abortó su regreso a la torre y lo dirigió hacia aguas del golfo de México, donde terminó destruido.
I’m lost for words https://t.co/B1oeJQjdDz— Max Evans (@_MaxQ_) November 14, 2026
La nave Starship continuó el vuelo y alcanzó la órbita terrestre. Allí desplegó los 26 satélites Starlink que llevaba a bordo para la red de internet satelital de la compañía.
Cómo fue el regreso a Starbase
Después de completar las vueltas previstas, la nave realizó una maniobra para salir de órbita e iniciar el reingreso a la atmósfera. Durante esa etapa, el escudo térmico protegió el vehículo del calor generado en el descenso.
En la aproximación final a Starbase, Starship volvió a encender sus motores y se colocó en posición vertical. Así redujo la velocidad antes de llegar a la torre de la que había despegado el día anterior.
Starship has been caught! https://t.co/DpCptSpiVx— Michael Baylor (@michaelbaylor) November 14, 2026
Los brazos mecánicos de la estructura, conocida como Mechazilla, sujetaron la nave. Una vez asegurada, la segunda etapa apagó sus motores y quedó sostenida por la torre.
Qué falta para reutilizar el sistema completo
SpaceX diseñó el sistema para que tanto el propulsor como la nave puedan recuperarse y volver a volar. La prueba demostró que la segunda etapa puede regresar desde la órbita y ser capturada en el lugar de lanzamiento.
La recuperación de ambas etapas en un mismo vuelo quedó pendiente tras la falla del Super Heavy. Para alcanzar la reutilización completa, la compañía también deberá demostrar que el hardware recuperado puede prepararse y volar de nuevo.
SpaceX prevé utilizar Starship para transportar cargas de mayor tamaño y ampliar la constelación Starlink. Sus planes a más largo plazo incluyen misiones tripuladas a la Luna y, eventualmente, a Marte.