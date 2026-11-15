Llevar más gente de la permitida en el auto: qué multas se aplican y qué pasa con la licencia de conducir

Llevar más ocupantes de los permitidos en un auto es una falta grave y, si hay reincidencia, puede afectar la licencia de conducir. La Ley Nacional de Tránsito 24.449 prevé multas y, en los casos que establece, la inhabilitación temporal para manejar.

El artículo 77, inciso p, considera infracción grave circular con más personas que las previstas en la capacidad del vehículo. El límite incluye al conductor: en un auto de cinco plazas pueden viajar quien maneja y hasta cuatro acompañantes.

La ley también exige que los ocupantes usen los cinturones de seguridad correspondientes a sus plazas. Los menores de diez años deben viajar en los asientos traseros, con el sistema de retención infantil que corresponda según la reglamentación aplicable.

Qué pasa si detectan ocupantes de más en un control

Si los agentes constatan que el auto supera su capacidad, pueden labrar un acta de infracción e impedir que siga circulando en esas condiciones. La medida está prevista en el artículo 72 de la ley.

Una vez labrada el acta, el vehículo podrá continuar el viaje cuando desciendan las personas necesarias para ajustarse a la cantidad de plazas. Si viajan seis personas en un auto de cinco, una deberá continuar por otro medio.

La medida que se aplica en el control y la sanción sobre la licencia de conducir corresponden a instancias distintas. La inhabilitación es una sanción que impone la autoridad de juzgamiento cuando se cumplen las condiciones previstas por la ley.

Cuándo la reincidencia puede afectar la licencia de conducir

Para las faltas graves, el artículo 82 establece que hay reincidencia si el conductor comete una nueva infracción grave dentro de los dos años de haber sido sancionado por otra. La norma contempla antecedentes de distintas jurisdicciones y computa por separado las faltas leves y las graves.

En la primera reincidencia por faltas graves, el juez puede imponer una inhabilitación de hasta nueve meses. En la segunda, el plazo puede llegar a doce meses, también a criterio de la autoridad de juzgamiento.

En la tercera reincidencia, la inhabilitación es obligatoria y puede extenderse hasta dieciocho meses. Para las siguientes, la ley prevé que el plazo se duplique

sucesivamente.

Cómo aumenta la multa por reincidencia

La primera reincidencia incrementa la multa original un 25% y la segunda, un 50%. En la tercera, el aumento llega al 75%.

A partir de la cuarta reincidencia, la ley establece otra fórmula: la multa original se multiplica por el número de reincidencias menos dos. El importe de base se fija conforme al régimen aplicable en la jurisdicción donde se juzga la infracción.

La multa y la inhabilitación pueden aplicarse en el mismo caso. Cuando se impone esta última, el artículo 83 dispone la retención de la licencia de conducir.