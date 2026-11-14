Ley de Tránsito: qué medicamentos pueden reducir la capacidad para conducir y provocar la inhabilitación de la licencia

Aconsejan leer los prospectos para saber si el medicamento causa somnolencia u otros efectos

Conducir después de tomar determinados medicamentos puede constituir una infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449. La normativa establece que no está permitido ponerse al volante cuando una sustancia afecta las capacidades físicas o psíquicas necesarias para manejar de manera segura.

La disposición está contemplada en el artículo 48, inciso a), que fue modificado por la Ley 27.714. Allí se establece: «Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir».

Esto significa que la restricción no alcanza a todos los medicamentos, sino a aquellos que pueden alterar las condiciones necesarias para circular. Entre sus posibles efectos se encuentran la somnolencia, los mareos, la disminución de los reflejos y las dificultades para mantener la concentración.

Cuándo pueden inhabilitar la licencia de conducir

Uno de los puntos centrales de la normativa es el régimen de reincidencia, establecido en el artículo 82 de la Ley 24.449. Esta disposición determina que un conductor puede ser considerado reincidente cuando comete una nueva infracción después de haber recibido una sanción anterior.

Los plazos establecidos son de un año para las faltas leves y de dos años para las graves. Además, la reincidencia se calcula por separado para cada categoría de infracción.

En el caso de las faltas graves, la legislación contempla la inhabilitación de la licencia como sanción accesoria. Los períodos previstos son:

Primera reincidencia: hasta nueve meses de inhabilitación, a criterio del juez.

Segunda reincidencia: hasta 12 meses, a criterio del juez.

Tercera reincidencia: hasta 18 meses, de aplicación obligatoria.

Reincidencias posteriores: el período de inhabilitación se duplica sucesivamente.

También se incrementan las multas económicas: un 25% para la primera reincidencia, un 50% para la segunda y un 75% para la tercera.

Qué medicamentos pueden afectar la capacidad para manejar

La legislación no establece una lista general de medicamentos prohibidos, sino que contempla aquellos que disminuyen la aptitud para conducir.

Algunos tratamientos pueden provocar efectos adversos que comprometen la seguridad vial, como somnolencia, fatiga, alteraciones de la coordinación motora, dificultades de atención y cambios en la percepción.

Por este motivo, los conductores deben revisar los prospectos y consultar con los profesionales de salud antes de manejar mientras realizan un tratamiento.

Además, la reglamentación establece que los prospectos deben advertir sobre los efectos que determinados medicamentos pueden producir al conducir y que los médicos deben informar a sus pacientes sobre los riesgos.

Qué sanciones contempla la normativa

El artículo 77 de la Ley 24.449 considera infracción grave conducir bajo los efectos de sustancias que disminuyan las condiciones psicofísicas normales.

A su vez, la reglamentación contempla multas de entre 200 y 1.000 unidades fijas y el descuento de 10 puntos de la Licencia Nacional de Conducir para quienes manejen bajo los efectos de medicamentos que alteren los parámetros normales para una conducción segura.

De esta manera, la normativa busca prevenir accidentes y evitar que las personas circulen cuando un tratamiento farmacológico pueda afectar sus reflejos, atención o capacidad de reacción.

La inhabilitación por reincidencia no es automática por el solo hecho de tomar un medicamento. Debe tratarse de una sustancia que reduzca la aptitud para conducir y deben cumplirse las condiciones legales para aplicar el régimen de reincidencia.