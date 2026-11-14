Un motociclista sufrió graves lesiones tras chocar con una camioneta en San Salvador

Un accidente de tránsito en San Salvador dejó como saldo a un joven motociclista con lesiones graves, luego de protagonizar una colisión con una camioneta durante la tarde de este sábado 14 de noviembre. El siniestro ocurrió alrededor de las 13:45 horas, en la intersección de las calles 3 de Febrero y Teniente Gutiérrez.

Según informó la Jefatura Departamental San Salvador, personal del Comando Radioeléctrico recibió un llamado telefónico que alertaba sobre el choque. Ante la comunicación, dos móviles policiales se trasladaron inmediatamente hasta el lugar para intervenir y constatar lo sucedido.

Al arribar, los efectivos comprobaron que el accidente había involucrado a una camioneta Ford Ranger gris, en la que viajaban dos personas mayores de edad, y una motocicleta Keller Crono Classic de 110 centímetros cúbicos, de color rojo, conducida por un joven.

El motociclista sufrió fracturas en ambas muñecas

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado de menor porte resultó con lesiones de carácter grave. De acuerdo con el parte policial, sufrió fracturas desplazadas en ambas muñecas, por lo que debió recibir atención médica en el hospital local.

La información oficial no precisó la edad del motociclista ni brindó detalles sobre las circunstancias que provocaron la colisión. Tampoco se especificó la dirección en la que circulaban los vehículos al momento del accidente.

En tanto, no se informaron lesiones en las dos personas que se desplazaban en la camioneta. Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer cómo se produjo el siniestro vial y determinar las circunstancias del impacto.

Intervino la Fiscalía de San Salvador

Tras conocerse la gravedad de las lesiones, tomó intervención la Unidad Fiscal de San Salvador, que dispuso distintas medidas destinadas a esclarecer lo ocurrido en la intersección.

Entre las diligencias ordenadas, se solicitó la extracción de muestras de sangre de ambos conductores para su posterior análisis. También se dispusieron las actuaciones de rigor correspondientes a este tipo de hechos.

La investigación continuará bajo intervención de la Justicia, mientras se aguardan los resultados de las medidas solicitadas para determinar las circunstancias del accidente.