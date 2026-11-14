 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Un motociclista sufrió graves lesiones tras chocar con una camioneta en San Salvador

El accidente ocurrió este sábado en la intersección de 3 de Febrero y Teniente Gutiérrez, en San Salvador. El conductor de la moto sufrió fracturas desplazadas en ambas muñecas y fue atendido en el hospital local. Intervino la Fiscalía.

14 de Noviembre de 2026
San Salvador: motociclista sufrió graves lesiones en un choque
San Salvador: motociclista sufrió graves lesiones en un choque Foto: (PER)

El accidente ocurrió este sábado en la intersección de 3 de Febrero y Teniente Gutiérrez, en San Salvador. El conductor de la moto sufrió fracturas desplazadas en ambas muñecas y fue atendido en el hospital local. Intervino la Fiscalía.

Un accidente de tránsito en San Salvador dejó como saldo a un joven motociclista con lesiones graves, luego de protagonizar una colisión con una camioneta durante la tarde de este sábado 14 de noviembre. El siniestro ocurrió alrededor de las 13:45 horas, en la intersección de las calles 3 de Febrero y Teniente Gutiérrez.

 

 

Según informó la Jefatura Departamental San Salvador, personal del Comando Radioeléctrico recibió un llamado telefónico que alertaba sobre el choque. Ante la comunicación, dos móviles policiales se trasladaron inmediatamente hasta el lugar para intervenir y constatar lo sucedido.

 

Al arribar, los efectivos comprobaron que el accidente había involucrado a una camioneta Ford Ranger gris, en la que viajaban dos personas mayores de edad, y una motocicleta Keller Crono Classic de 110 centímetros cúbicos, de color rojo, conducida por un joven.

 

 

El motociclista sufrió fracturas en ambas muñecas

 

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado de menor porte resultó con lesiones de carácter grave. De acuerdo con el parte policial, sufrió fracturas desplazadas en ambas muñecas, por lo que debió recibir atención médica en el hospital local.

 

La información oficial no precisó la edad del motociclista ni brindó detalles sobre las circunstancias que provocaron la colisión. Tampoco se especificó la dirección en la que circulaban los vehículos al momento del accidente.

 

En tanto, no se informaron lesiones en las dos personas que se desplazaban en la camioneta. Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer cómo se produjo el siniestro vial y determinar las circunstancias del impacto.

 

 

Intervino la Fiscalía de San Salvador

 

Tras conocerse la gravedad de las lesiones, tomó intervención la Unidad Fiscal de San Salvador, que dispuso distintas medidas destinadas a esclarecer lo ocurrido en la intersección.

 

Entre las diligencias ordenadas, se solicitó la extracción de muestras de sangre de ambos conductores para su posterior análisis. También se dispusieron las actuaciones de rigor correspondientes a este tipo de hechos.

 

La investigación continuará bajo intervención de la Justicia, mientras se aguardan los resultados de las medidas solicitadas para determinar las circunstancias del accidente.

Temas:

Accidente San Salvador Choque lesiones graves moto camioneta
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso