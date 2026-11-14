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Policiales Siniestro vial en la Autovía Nacional 12

Dos jóvenes que viajaban a la Expo Moto de Gualeguaychú volcaron en la ruta y resultaron heridos

14 de Noviembre de 2026
Aseguraron que tuvieron una falla mecánica.
Aseguraron que tuvieron una falla mecánica.

Dos jóvenes de 22 y 23 años resultaron heridos este viernes tras protagonizar un accidente vial en la Autovía Nacional 12, a la altura del kilómetro 160, en jurisdicción de Ceibas, Entre Ríos. Ambos viajaban en una motocicleta hacia la Expo Moto de Gualeguaychú cuando el conductor perdió el control del rodado.

 

El siniestro ocurrió alrededor de las 11:58, sobre el carril que conecta Buenos Aires con Entre Ríos. Los ocupantes de la moto, domiciliados en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere, tenían como destino los galpones del puerto de Gualeguaychú, donde se desarrolla el encuentro de motociclistas.

Según relató el conductor, una falla mecánica en la motocicleta Bajaj Dominar de 250 cc provocó que perdiera el control. Como consecuencia, el vehículo volcó sobre la banquina y terminó impactando contra un poste de señalización vial, publicó R2820.

 

Los jóvenes fueron trasladados al hospital

 

A raíz del impacto, ambos ocupantes sufrieron politraumatismos y necesitaron asistencia médica. En el lugar intervinieron Bomberos Voluntarios de Ceibas y personal sanitario del Hospital Eva Duarte, quienes brindaron las primeras atenciones.

Posteriormente, los dos jóvenes fueron trasladados al Hospital Eva Duarte para recibir atención médica y evaluar el alcance de las lesiones.

En el operativo trabajó una dotación del Cuartel Central de Bomberos Voluntarios de Ceibas, que acudió con el Móvil N.º 24. También participaron efectivos de la Policía de Ceibas, Gendarmería Nacional Vial y una ambulancia del establecimiento sanitario.

 

El tránsito permaneció habilitado

 

Tras el siniestro, la concesionaria vial dispuso el envío de un vehículo de auxilio para retirar la motocicleta accidentada.

Durante las tareas de asistencia y remoción del rodado, las fuerzas de seguridad redujeron parcialmente la calzada para garantizar las condiciones de seguridad.

Pese al operativo, la circulación vehicular no fue interrumpida y el tránsito continuó por la Autovía Nacional 12.

Temas:

accidente de tránsito Autovía Nacional 12 ceibas Expo Moto Gualeguaychú
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