No regresó a casa y su hermano lo halló muerto al lado de la moto en un camino rural

Un hombre de 30 años fue hallado sin vida junto a su motocicleta en un camino rural de Estación Yeruá, departamento Concordia. Su hermano regresó a buscarlo al advertir que no había llegado a su domicilio y lo encontró tendido sobre el ripio.
Un motociclista de 30 años murió en un accidente de tránsito ocurrido este viernes 13 de noviembre, alrededor de las 22:30, en un camino rural de Estación Yeruá, departamento Concordia. La víctima fatal fue identificada como Facundo Nicolás Manuel Berón, domiciliado en la zona rural de esa localidad.
Según informó la Policía, el hombre fue encontrado tendido boca abajo sobre el camino de ripio, frente a la casa quinta denominada "La Armonía". A su lado se encontraba una motocicleta marca Honda.
En el lugar estaba su hermano, Gastón Jorge Antonio Berón, de 33 años, quien explicó a los efectivos de la Comisaría Colonia Yeruá cómo había encontrado a la víctima.
Su hermano regresó a buscarlo y lo encontró junto a la moto
De acuerdo con el testimonio brindado a la Policía, ambos hermanos habían salido momentos antes en vehículos separados con destino a su domicilio, ubicado en el establecimiento rural "Don Tino", en Estación Yeruá.
Sin embargo, al advertir que Facundo no llegaba a la vivienda, Gastón decidió regresar por el mismo camino para buscarlo. Fue entonces cuando encontró a su hermano tendido boca abajo sobre el ripio, junto a su motocicleta Honda.
El hecho fue informado por personal de la Comisaría Colonia Yeruá, dependiente de la Jefatura Departamental Concordia. En el parte policial no se precisaron las circunstancias que provocaron el accidente ni se mencionó la participación de otros vehículos.