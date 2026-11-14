Tesla llega a Argentina: cuándo se podrán comprar los autos eléctricos y qué modelos ofrecerá

Tesla llegará a Argentina el próximo 20 de noviembre, cuando realizará su presentación oficial y habilitará las reservas de sus vehículos eléctricos. La automotriz estadounidense, propiedad de Elon Musk, confirmó que inicialmente comercializará dos modelos: el sedán Model 3 y el SUV Model Y.

El lanzamiento se realizará en el barrio porteño de La Boca, a partir de las 18:30, publicó Infobae. Durante el evento se exhibirán los vehículos, se ofrecerá la posibilidad de probarlos y se darán a conocer los precios y las condiciones para concretar las primeras compras.

La empresa confirmó que los pedidos podrán realizarse desde ese mismo día, aunque todavía no precisó si será necesario efectuar un depósito o abonar un porcentaje del valor del automóvil. También quedó descartada, por el momento, la comercialización oficial de la pickup Cybertruck.

Qué modelos de Tesla llegarán a Argentina

El Tesla Model 3 será una de las dos alternativas disponibles. Se trata de un sedán eléctrico que, en Estados Unidos, se comercializa en tres versiones con diferentes niveles de potencia, autonomía y equipamiento.

La variante de entrada, Model 3 RWD, cuenta con tracción trasera, un motor de 286 caballos de fuerza y una batería de 62 kWh. Ofrece una autonomía de 513 kilómetros y puede acelerar de 0 a 100 km/h en 5,8 segundos. Su precio de referencia en Estados Unidos es de USD 38.630, sin impuestos.

Tesla Model 3, el sedán de la marca de Elon Musk, será el más accesible de los dos modelos que se venderán en Argentina. Tesla Motors/Handout via REUTERS

La versión Model 3 Premium incorpora una batería de 82 kWh, alcanza una autonomía de 580 kilómetros y acelera de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos. Su valor estadounidense es de USD 44.130. Por su parte, el Model 3 Performance dispone de dos motores, tracción integral y una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos. Cuesta USD 56.630 antes de impuestos.

Cómo es el Tesla Model Y, el SUV que llegará al país

La segunda alternativa será el Tesla Model Y, un SUV eléctrico que se convirtió en uno de los vehículos más vendidos del mundo. En el mercado estadounidense dispone de cinco configuraciones, aunque todavía no se informó cuáles estarán disponibles en Argentina.

La versión básica Model Y RWD incorpora un motor de 295 caballos de fuerza, batería de 60 kWh y autonomía de 556 kilómetros. Su precio de referencia es de USD 41.630.

Tesla sigue dando pistas de su operación comercial de automóviles eléctricos en Argentina (foto Tesla)

El Model Y Premium se ofrece con tracción trasera o integral, con potencias de 302 y 397 caballos, respectivamente. Sus autonomías alcanzan los 568 y 523 kilómetros, mientras que sus precios en Estados Unidos son de USD 47.630 y USD 51.630.

También existe el Model Y L, una variante de mayor tamaño con capacidad para seis pasajeros, tres filas de asientos y autonomía de 531 kilómetros. Su precio es de USD 63.630.

Finalmente, el Model Y Performance ofrece 510 caballos de fuerza, tracción integral y una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,3 segundos. Tiene una autonomía de 480 kilómetros y cuesta USD 59.630 antes de impuestos.

Cuánto costarán los Tesla en Argentina

Uno de los principales interrogantes será el precio de comercialización en el mercado argentino. La compañía adelantó que los valores oficiales se conocerán el 20 de noviembre, junto con las versiones disponibles y las condiciones de reserva.

Los precios estadounidenses sirven como referencia, pero no necesariamente coincidirán con los argentinos. El valor final dependerá del país de origen de las unidades, los costos de importación y la carga impositiva correspondiente.

Los Tesla que se venden en Uruguay provienen de la fábrica de Shanghai, por lo cuál probablemente ese sea el mismo origen de las unidades que trae la empresa a Argentina (foto REUTERS/Aly Song)

Como antecedente regional, Tesla comenzó recientemente sus operaciones en Uruguay con vehículos provenientes de China, cuyos precios resultaron inferiores a los de Estados Unidos.

En el mercado uruguayo, el Model 3 se comercializa entre USD 32.990 y USD 49.990, mientras que el Model Y se ofrece en dos versiones, con precios de USD 36.490 y USD 41.490.

Tesla también proyecta instalar cargadores eléctricos

El desembarco de Tesla en Argentina no estará limitado a la venta de automóviles. La compañía también contempla desarrollar una red de cargadores para vehículos eléctricos y avanzar en proyectos vinculados con la generación de energía.

En su comunicación oficial, la empresa destacó que sus vehículos contarán con actualizaciones de software que podrán descargarse e instalarse para incorporar mejoras y nuevas funcionalidades.

Además, señaló que su estrategia global combina movilidad eléctrica, almacenamiento mediante baterías y generación de energía solar.

De esta manera, el lanzamiento del 20 de noviembre marcará el inicio de la comercialización oficial de Tesla en Argentina, con dos modelos confirmados y la expectativa puesta en los precios que tendrán para los compradores locales.