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Sociedad Preocupación por el avance del agua

Creciente del río en Paraje La Virgen: unas 60 familias quedaron varadas por el corte de una calle

Vecinos de Paraje La Virgen advirtieron que la creciente del río dejó a unas 60 familias varadas tras el anegamiento de una calle. Además, alertaron que el agua comenzó a ingresar por la bajada principal y podría interrumpir el camino de acceso.

13 de Noviembre de 2026
Así se encuentra la crecida en Paraje La Virgen.
Así se encuentra la crecida en Paraje La Virgen. Foto: Captura de video.

Vecinos de Paraje La Virgen advirtieron que la creciente del río dejó a unas 60 familias varadas tras el anegamiento de una calle. Además, alertaron que el agua comenzó a ingresar por la bajada principal y podría interrumpir el camino de acceso.

La creciente del río generó preocupación entre los vecinos de Paraje La Virgen, donde unas 60 familias quedaron varadas debido al avance del agua sobre una de las calles del sector. Los residentes alertaron sobre las dificultades para circular y advirtieron que la situación podría agravarse si continúa aumentando el nivel del río.

 

 

Según señalaron los habitantes de la zona, el agua cortó una calle y comenzó a avanzar por la bajada principal, lo que puso en riesgo la continuidad del camino de acceso al paraje.

 

 

La situación despertó inquietud entre las familias afectadas, debido a que un nuevo avance del agua podría complicar todavía más la circulación y las posibilidades de ingreso y salida del sector.

 

Preocupación por el camino de acceso

 

Los vecinos advirtieron que la creciente ya provocó dificultades de comunicación terrestre y que el agua comenzó a ingresar por otro de los sectores utilizados habitualmente para acceder al lugar.

 

La principal preocupación estuvo centrada en la posibilidad de que también quede interrumpido el camino de acceso, lo que profundizaría las dificultades que atraviesan las aproximadamente 60 familias.

 

 

Ante este panorama, los residentes alertaron sobre el avance del río y la necesidad de seguir de cerca la evolución del nivel del agua.

Temas:

Creciente del río Paraná Paraje La Virgen
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