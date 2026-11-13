Escuela Técnica Nº 21 presentó sus proyectos: alumnos lograron poner en marcha un motor

REDACCIÓN ELONCE
La Escuela Técnica Nº 21 Libertador San Martín realizó su muestra anual de trabajos. Los estudiantes exhibieron proyectos desarrollados durante el año, entre ellos la transformación de un motor Ford 221. Docentes y autoridades contaron a Elonce cómo fue la experiencia.
La Escuela Técnica Nº 21 Libertador San Martín realizó su muestra anual de proyectos, en la que estudiantes y docentes exhibieron los trabajos desarrollados durante el ciclo lectivo 2026. Entre las propuestas destacadas estuvo la transformación de un motor Ford 221 a un sistema de inyección electrónica programable, una experiencia que integró conocimientos de mecánica, automatización y matemática. Elonce recorrió la exposición y dialogó con sus protagonistas.
El profesor Andrés Vila, responsable del taller de motores, explicó que el proyecto demandó varios meses de trabajo y permitió que los alumnos participaran de todas las etapas de intervención del motor.
"Lo que hicimos fue con los chicos armar este motor, un Ford 221 que lo transformamos a inyección electrónica programable con los alumnos durante el transcurso de todo el año. Lo desarmamos y los chicos fueron aprendiendo sus partes", relató el docente.
Un proyecto que integró diferentes materias
El trabajo no se limitó al taller de mecánica, sino que también requirió conocimientos de otras áreas de formación. Los estudiantes debieron realizar mediciones y cálculos para garantizar el funcionamiento del motor después de su reconstrucción.
"Trabajamos con otra área, con la parte de automatización, por el tema de la inyección electrónica. Es un sistema automatizado", explicó Vila.
Además, destacó la importancia de los conocimientos matemáticos: "Hacemos cálculo de volumen para calcular la relación de compresión y otras medidas que son muy necesarias para llegar al armado del motor".
La experiencia de los estudiantes en el taller
Uriel Ramírez, alumno de sexto primera de Mecánica Vial, contó que durante el año trabajaron en dos grupos, encargados de intervenir motores Ford 221 y 188.
"Durante todo el año hemos estado trabajando dos grupos separados, el grupo A y el grupo B, que se han encargado de desarmar tanto el 221 como el 188", señaló el estudiante.
Ramírez detalló que comenzaron con la puesta en marcha del motor 188 y posteriormente avanzaron sobre el Ford 221. Para ello, retiraron distintos componentes, entre ellos el radiador, la bomba de agua, el alternador y la tapa de cilindros, hasta completar el desarme.
La pasión por la mecánica y los proyectos a futuro
La experiencia también tuvo un significado especial para Uriel, quien ya cuenta con conocimientos adquiridos fuera del ámbito escolar y proyecta continuar su formación profesional.
"Yo ya soy mecánico hace más de 6 años. Trabajo con mi viejo y me apasiona trabajar con motores y todo lo que tenga en general un vehículo. Tengo pensado seguir estudiando ingeniería mecánica", expresó.
Su testimonio reflejó cómo la educación técnica permite vincular los conocimientos adquiridos en el aula con experiencias laborales y proyectos de formación superior.
La muestra anual y el trabajo de toda la comunidad educativa
La rectora Natalia Aranguiz destacó la participación de estudiantes, docentes y familias en una jornada que permitió mostrar las distintas actividades de la institución.
"Es un trabajo que se hace arduamente durante todo el año y estamos sumamente contentos por todo lo que se ha vivido. A pesar del tiempo que no nos ha ayudado, vino muchísima gente", manifestó.
La exposición se extendió durante la jornada y estaba previsto que continuara hasta las 22. Incluyó producciones del ciclo básico y del ciclo superior, tanto de Mecánica Vial como de Tiempo Libre, Recreación y Turismo.