Asignación Universal por Hijo: cuánto aumenta en diciembre y cuál será el monto a cobrar

La Asignación Universal por Hijo tendrá un aumento del 2,2% en diciembre de 2026, según la inflación de octubre informada por el INDEC. Los nuevos valores también alcanzarán a la prestación por discapacidad. Cuánto depositará ANSES por cada hijo.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un aumento del 2,2% en diciembre de 2026, de acuerdo con la inflación de octubre informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con esta actualización, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) elevará el monto bruto de la prestación a $163.122,44 por hijo, aunque el dinero que recibirán mensualmente los beneficiarios será menor debido a la retención del 20%.
El incremento se aplicará tanto a la asignación general como a la destinada a hijos con discapacidad. La actualización responde al mecanismo de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024, que determina los aumentos de las prestaciones sociales a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses anteriores.
En noviembre, el valor bruto de la AUH se ubicó en $159.611. Con el ajuste de diciembre, la prestación aumentará $3.511,44 por hijo. Sin embargo, ANSES continuará depositando el 80% del beneficio y reservará el porcentaje restante hasta que se cumplan los requisitos establecidos para su cobro.
Cuánto se cobra por la Asignación Universal por Hijo en diciembre
Con el aumento del 2,2%, los titulares de la AUH recibirán $130.497,95 por hijo, mientras que los $32.624,49 restantes quedarán retenidos por el organismo previsional.
De esta manera, una familia que perciba la asignación por dos hijos recibirá aproximadamente $260.995,90 mensuales, mientras que quienes tengan tres hijos alcanzarán un depósito de $391.493,85.
Estos importes corresponden exclusivamente a la Asignación Universal por Hijo y no incluyen otros beneficios complementarios, como la Tarjeta Alimentar o el Complemento Leche, que se otorgan según los requisitos de cada programa.
Asignación Universal por Hijo con discapacidad: los nuevos montos
La prestación destinada a hijos con discapacidad también se actualizará en diciembre. El monto bruto pasará de $519.704 en noviembre a $531.137,49, como consecuencia del incremento del 2,2%.
En este caso, ANSES depositará mensualmente $424.909,99, correspondientes al 80% de la asignación. El 20% restante, equivalente a $106.227,50, quedará sujeto al mecanismo de retención.
Esta prestación está destinada a familias con hijos cuya discapacidad se encuentre acreditada ante ANSES y que cumplan las condiciones previstas para acceder al beneficio.
Cómo cobrar el 20% retenido de la AUH
Uno de los aspectos centrales del sistema de pago de la Asignación Universal por Hijo es la retención mensual del 20%, que se acumula durante el período correspondiente.
Para acceder a ese dinero, los titulares deben presentar la Libreta AUH, documento que permite acreditar el cumplimiento de los controles de salud, el calendario de vacunación y la asistencia escolar de los niños y adolescentes, según corresponda.
El trámite puede realizarse mediante la plataforma Mi ANSES, donde los beneficiarios deben completar el procedimiento establecido por el organismo. Una vez presentada y validada la documentación, podrán acceder al pago de los importes acumulados.