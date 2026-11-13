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Economía Actualización de las prestaciones sociales en diciembre

Asignación Universal por Hijo: cuánto aumenta en diciembre y cuál será el monto a cobrar

La Asignación Universal por Hijo tendrá un aumento del 2,2% en diciembre de 2026, según la inflación de octubre informada por el INDEC. Los nuevos valores también alcanzarán a la prestación por discapacidad. Cuánto depositará ANSES por cada hijo.

13 de Noviembre de 2026
AUH.
AUH. Foto: Archivo Elonce.

La Asignación Universal por Hijo tendrá un aumento del 2,2% en diciembre de 2026, según la inflación de octubre informada por el INDEC. Los nuevos valores también alcanzarán a la prestación por discapacidad. Cuánto depositará ANSES por cada hijo.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un aumento del 2,2% en diciembre de 2026, de acuerdo con la inflación de octubre informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con esta actualización, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) elevará el monto bruto de la prestación a $163.122,44 por hijo, aunque el dinero que recibirán mensualmente los beneficiarios será menor debido a la retención del 20%.

 

El incremento se aplicará tanto a la asignación general como a la destinada a hijos con discapacidad. La actualización responde al mecanismo de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024, que determina los aumentos de las prestaciones sociales a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses anteriores.

 

En noviembre, el valor bruto de la AUH se ubicó en $159.611. Con el ajuste de diciembre, la prestación aumentará $3.511,44 por hijo. Sin embargo, ANSES continuará depositando el 80% del beneficio y reservará el porcentaje restante hasta que se cumplan los requisitos establecidos para su cobro.

 

 

Cuánto se cobra por la Asignación Universal por Hijo en diciembre

 

Con el aumento del 2,2%, los titulares de la AUH recibirán $130.497,95 por hijo, mientras que los $32.624,49 restantes quedarán retenidos por el organismo previsional.

 

De esta manera, una familia que perciba la asignación por dos hijos recibirá aproximadamente $260.995,90 mensuales, mientras que quienes tengan tres hijos alcanzarán un depósito de $391.493,85.

 

Estos importes corresponden exclusivamente a la Asignación Universal por Hijo y no incluyen otros beneficios complementarios, como la Tarjeta Alimentar o el Complemento Leche, que se otorgan según los requisitos de cada programa.

 

 

 

Asignación Universal por Hijo con discapacidad: los nuevos montos

 

La prestación destinada a hijos con discapacidad también se actualizará en diciembre. El monto bruto pasará de $519.704 en noviembre a $531.137,49, como consecuencia del incremento del 2,2%.

 

En este caso, ANSES depositará mensualmente $424.909,99, correspondientes al 80% de la asignación. El 20% restante, equivalente a $106.227,50, quedará sujeto al mecanismo de retención.

 

Esta prestación está destinada a familias con hijos cuya discapacidad se encuentre acreditada ante ANSES y que cumplan las condiciones previstas para acceder al beneficio.

 

 

Cómo cobrar el 20% retenido de la AUH

 

Uno de los aspectos centrales del sistema de pago de la Asignación Universal por Hijo es la retención mensual del 20%, que se acumula durante el período correspondiente.

 

Para acceder a ese dinero, los titulares deben presentar la Libreta AUH, documento que permite acreditar el cumplimiento de los controles de salud, el calendario de vacunación y la asistencia escolar de los niños y adolescentes, según corresponda.

 

El trámite puede realizarse mediante la plataforma Mi ANSES, donde los beneficiarios deben completar el procedimiento establecido por el organismo. Una vez presentada y validada la documentación, podrán acceder al pago de los importes acumulados.

Temas:

Asignación Universal por Hijo AUH Anses
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