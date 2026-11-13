Planes de ahorro para vehículos 0 KM: los modelos de cada segmento con las cuotas más bajas de noviembre

Los planes de ahorro para autos 0km en noviembre de 2026 presentan cuotas puras desde $199.383, según un relevamiento elaborado por el portal especializado ArranCar. El informe analizó 134 alternativas de financiación correspondientes a 11 marcas y permitió identificar los vehículos con las cuotas más económicas del mercado argentino, además de comparar los valores de los modelos en distintos segmentos.

El estudio tomó como referencia la cuota pura, es decir, el importe destinado a cubrir el valor del vehículo, sin incluir gastos administrativos, seguros ni otros cargos asociados al plan. Por ese motivo, los montos publicados no representan necesariamente el pago mensual final que deberá afrontar el suscriptor.

Según explicó Victoria Cabanelas, CEO de ArranCar, el relevamiento permitió comparar las alternativas disponibles durante noviembre y obtener una referencia de los valores de los vehículos nuevos. Sin embargo, las diferencias entre los porcentajes financiados y la cantidad de cuotas resultan determinantes al momento de evaluar cada opción.

Citroën C3.

Los cinco planes de ahorro con las cuotas más bajas

El ranking general consideró la alternativa de financiación más económica de cada modelo. El Citroën C3 1.3 Feel MY27 encabezó la clasificación, con una cuota pura de $199.383 mediante un plan 70/30 de 120 meses. El valor total del vehículo fue establecido en $34.179.942,86.

En segundo lugar apareció el Chevrolet Onix LT Turbo manual, con una cuota estimada de $224.053, correspondiente a un plan 80/20 de 120 cuotas. Su precio total fue de $33.607.950.

El tercer puesto correspondió a la Nissan Frontier S 4x2, con una cuota de $228.121 mediante financiación 60/40 a 120 meses. Completaron los primeros cinco lugares el Nissan Versa Sense manual, con $233.263, y el Renault Kwid, con $238.167.

Modelo y cuota pura mensual:

Citroën C3 Feel MY27: $199.383

Chevrolet Onix LT Turbo MT: $224.053

Nissan Frontier S 4x2: $228.121

Nissan Versa Sense MT: $233.263

Renault Kwid: $238.167

Nissan Versa.

Los autos más económicos por segmento

Entre los hatchbacks, el Citroën C3 lideró por su cuota de $199.383. Lo siguieron el Chevrolet Onix, con $224.053, y el Renault Kwid, con $238.167. Este último se destacó por tener el menor precio total entre los vehículos relevados.

En el segmento de los sedanes, el Nissan Versa Sense manual presentó la cuota más baja, de $233.263. Detrás quedaron el Volkswagen Virtus Sense MSI manual, con $294.765, y el Toyota Corolla XLI CVT, con $334.274.

Para quienes buscan un SUV, el Renault Kardian encabezó las opciones con una cuota pura de $256.500. Le siguieron el Chevrolet Tracker LT automático, con $276.246, y el Volkswagen Nivus Sense, con $291.458.

Pick-ups, utilitarios y camiones: cuánto cuestan las cuotas

En el segmento de las camionetas, la Nissan Frontier S 4x2 registró la cuota más económica, de $228.121. La Chevrolet Montana LT automática se ubicó después, con $281.953, mientras que la Ford Ranger XL 4x2 presentó una cuota de $303.228.

Entre los utilitarios, el Renault Kangoo encabezó la clasificación con $266.063 mensuales. La Citroën Berlingo VAN L2 HDI 92 MY26 registró $269.266 y la Fiat Fiorino Endurance 1.3 alcanzó los $296.250.

El informe también incluyó vehículos pesados. El Mercedes-Benz Accelo 916/39 CE presentó una cuota de $696.515, seguido por el Atego 1721/48, con $1.041.857, y el Axor 2038 S/36, con $1.581.432. Los tres modelos se ofrecieron mediante planes 60/40 de 84 cuotas.

Renault Kwid.

Cuál es el auto 0km más barato por su precio total

Aunque el Citroën C3 registró la cuota más baja, el Renault Kwid fue el automóvil más económico por su valor total, con un precio de $28.580.040.

La diferencia se explicó por las condiciones de financiación. Mientras algunos planes cubren entre el 60% y el 80% del valor del vehículo, otros permiten financiar el 100%, lo que modifica el importe de cada cuota.

En los esquemas 70/30, por ejemplo, el plan financia el 70% del vehículo y contempla el pago del 30% restante bajo las condiciones contractuales correspondientes. Por eso, una cuota más baja no implica necesariamente un automóvil más económico.

Qué tener en cuenta antes de contratar un plan

El relevamiento aclaró que algunas cuotas fueron estimadas mediante una fórmula que considera el precio oficial del vehículo, el porcentaje financiado y la cantidad de pagos.

Además, las cuotas puras pueden modificarse cuando cambia el valor móvil del automóvil, mientras que los gastos administrativos, seguros y otros conceptos incrementan el desembolso mensual.

Por ese motivo, antes de suscribir un plan resulta importante revisar las condiciones de adjudicación, los pagos extraordinarios previstos y el costo total. Los valores relevados por ArranCar corresponden a noviembre de 2026 y constituyen una referencia para comparar alternativas de financiación.