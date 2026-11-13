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Sociedad Inestabilidad en gran parte del país

Llueve y hay alerta por tormentas en Entre Ríos y otras 10 provincias: cómo estará el fin de semana

El SMN emitió alertas amarilla y naranja por tormentas para este viernes y parte del sábado. En Entre Ríos, siete departamentos están bajo advertencia por lluvias intensas, ráfagas y posible granizo. Se anticipan acumulados de hasta 70 milímetros y una mejoría para el domingo.

13 de Noviembre de 2026
Alerta por tormentas en Entre Ríos.
Alerta por tormentas en Entre Ríos. Foto: (Elonce).

REDACCIÓN ELONCE

El SMN emitió alertas amarilla y naranja por tormentas para este viernes y parte del sábado. En Entre Ríos, siete departamentos están bajo advertencia por lluvias intensas, ráfagas y posible granizo. Se anticipan acumulados de hasta 70 milímetros y una mejoría para el domingo.

La alerta por tormentas en Entre Ríos y otras 10 provincias fue emitida este viernes 13 de noviembre por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ante la llegada de un sistema de inestabilidad que afectará a distintas regiones del país durante el fin de semana.

En territorio entrerriano, la advertencia amarilla comprende siete departamentos, con posibilidad de lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas y caída de granizo.

 

El organismo estableció alertas de nivel amarillo y naranja para sectores de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro y Chubut. En territorio bonaerense, el aviso no comprende al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La advertencia naranja alcanza al sur de Córdoba, el este de La Pampa y el oeste bonaerense, donde podrían registrarse tormentas de mayor intensidad. Para las restantes zonas bajo alerta amarilla se anticiparon precipitaciones abundantes en períodos breves, ráfagas y ocasional caída de granizo.

 

Qué departamentos de Entre Ríos están bajo alerta

 

En Entre Ríos, el aviso amarillo comprende inicialmente a Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, Nogoyá, Villaguay y La Paz. Para el sábado, la advertencia continuará vigente hasta el mediodía en Paraná, Diamante, Nogoyá, Villaguay y La Paz.

 

Según detalló el SMN, “el área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas”. Los fenómenos podrían estar acompañados por precipitaciones intensas en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas intensas.

El organismo estimó acumulados de lluvia de entre 30 y 70 milímetros, aunque aclaró que esos valores podrían superarse de manera puntual. La intensidad de las precipitaciones podría variar entre localidades.

 

Cómo estará el sábado y cuándo mejorarán las condiciones

 

El sábado 14 estará marcado por el avance de un sistema frontal sobre buena parte del país. En Paraná, las lluvias podrían comenzar durante la madrugada y extenderse hasta la tarde, con momentos de mayor inestabilidad.

 

También se anticiparon ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante las primeras horas del día. Posteriormente, la intensidad del viento disminuiría y las temperaturas quedarían por debajo de los registros del viernes.

Para el domingo 15 se espera una mejoría, con cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 29 grados. La probabilidad de precipitaciones será baja, de entre 0% y 10% durante la tarde y la noche.

 

Qué se espera para el lunes

 

El lunes 16 comenzará con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 18 y 28 grados. Sin embargo, hacia la tarde y la noche podrían regresar las lluvias y tormentas aisladas, con probabilidades de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.

De esta manera, el fin de semana presentará condiciones cambiantes en Entre Ríos, con mayor inestabilidad durante el sábado, una mejoría el domingo y posibilidad de nuevas precipitaciones al comenzar la semana.

 

Actualización de la alerta: La información meteorológica consultada confirma una advertencia amarilla del SMN para Paraná, con acumulados previstos de 30 a 70 milímetros. Sin embargo, otro pronóstico actualizado contempla posibles tormentas también el domingo, por lo que la mejoría anunciada inicialmente podría no mantenerse durante toda esa jornada.

Temas:

Alerta Amarilla Entre Ríos Servicio Meteorológico Nacional Tormentas en Entre Ríos
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