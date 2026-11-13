Crecida del río Paraná: qué es el "efecto chicana" y por qué puede aumentar el nivel del agua

La crecida del río Paraná estuvo condicionada por un fenómeno geográfico denominado “efecto chicana”, que puede acentuar el nivel máximo del agua frente a las ciudades de Paraná y Santa Fe. El vocero del Instituto Nacional del Agua (INA), Juan Borús, explicó que la configuración del valle fluvial en ese sector funciona como un regulador natural de la descarga y puede provocar una mayor altura durante el paso de la onda de creciente.

El especialista señaló que el fenómeno adquiere relevancia mientras el río permanece por encima de los niveles de alerta y evacuación en ambas capitales provinciales. En diálogo con AIRE de Santa Fe, indicó que la particularidad del terreno condiciona el desplazamiento del agua que llega desde el tramo superior del Paraná y puede influir en la magnitud del pico previsto para estos días.

El río Paraná, a la altura de Santa Fe (foto Maiquel Torcatt / Aire Digital)

Según explicó Borús, el comportamiento del río no dependió únicamente del volumen de agua que avanzó desde el norte, sino también de las características del valle fluvial y de las modificaciones que dejó el período de bajante registrado entre 2020 y 2023.

Qué es el efecto chicana en el río Paraná

El denominado efecto chicana se produce por una combinación de características geográficas en el tramo comprendido entre Paraná y Santa Fe. Aguas arriba de ambas capitales, la barranca domina uno de los márgenes del valle, mientras que el terreno del lado opuesto presenta menor elevación. Aguas abajo, esa disposición se invierte.

A esa configuración se suma un angostamiento del valle fluvial, que condiciona la circulación de la masa de agua y regula su descarga hacia el tramo inferior del río. Para describir ese comportamiento, Borús utilizó una comparación: “Es casi como el vertedero sin compuertas de un embalse”.

El especialista aclaró que no se trató de una barrera que impidiera el avance del río, sino de una particularidad del relieve que modifica la forma en que el caudal atraviesa ese sector. Como consecuencia, puede producirse una “sobrealtura” durante el pico de la creciente, tanto en Paraná como en Santa Fe.

Por qué las bajantes anteriores influyeron en la creciente

Borús también explicó que las bajantes registradas entre 2020 y 2023 modificaron las condiciones del valle fluvial. Durante esos años se produjeron procesos de acumulación de sedimentos, cambios en la erosión y deposición de materiales, además del crecimiento de vegetación en sectores que permanecieron sin agua durante períodos prolongados.

Esas transformaciones generaron una mayor resistencia al desplazamiento de la creciente cuando el agua comenzó a ocupar nuevamente el valle. “La crecida entró en el valle y encontró una resistencia que demoró la propagación, que aun así fue inexorable”, sostuvo el vocero del INA.

El río desde la costanera de Paraná (foto Elonce)

El especialista indicó que, una vez que el agua alcanzó una cobertura completa del valle fluvial, comenzaron a registrarse aumentos más pronunciados en las alturas del río. Esa masa de agua continuó su desplazamiento hacia el tramo inferior del Paraná, con efectos posteriores sobre el Delta y el estuario. Por eso, el drenaje del valle termina generando una suba más marcada en localidades como Santa Fe, Paraná, Santa Elena, Hernandarias y San Javier.

Qué puede ocurrir con el nivel del río Paraná

De acuerdo con el análisis del Instituto Nacional del Agua, el comportamiento de la descarga en la sección Paraná-Santa Fe será uno de los factores que determinarán la altura máxima de la creciente en ambas ciudades.

“Por una semana, la descarga por esa sección producirá la definición del nivel máximo en Paraná y Santa Fe y la intensificación de la tendencia ascendente en el tramo inferior y cabecera del Delta”, explicó Borús.

De esta manera, el especialista advirtió que el paso de la onda de creciente por ese sector podría generar un aumento adicional en los niveles, debido a las características geográficas del valle. La evolución dependerá del volumen de agua que continúe llegando desde aguas arriba y de la capacidad de descarga hacia el tramo inferior.

El impacto de las lluvias asociadas a El Niño

La creciente del Paraná se desarrolló en un contexto de precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño, que provocaron aumentos de caudal en distintas subcuencas de la Cuenca del Plata.

Borús destacó especialmente las lluvias registradas durante la segunda semana de octubre en la región de respuesta hidrológica rápida, que comprende sectores del este de Paraguay, norte de Corrientes, Misiones y las cuencas de los ríos Iguazú y Uruguay, entre otras áreas.

El río desde la costanera de Paraná (foto Elonce)

Según explicó, aquellas precipitaciones provocaron que el caudal en Cataratas del Iguazú alcanzara valores cercanos a ocho veces los habituales, mientras que la descarga de la represa de Itaipú superó ampliamente los registros normales.

La combinación de ambos aportes generó una onda de creciente que avanzó por el Paraná y provocó que se superaran los niveles de evacuación en sectores de la ribera norte de Corrientes. Posteriormente, el aumento del caudal llegó a la región de Paraná y Santa Fe, donde el comportamiento del valle fluvial comenzó a desempeñar un papel determinante en la evolución de las alturas.