Calles convertidas en ríos: las postales de la creciente en Bajada Grande

La creciente del río Paraná en Bajada Grande continúa afectando viviendas y calles de los sectores más bajos del barrio. Durante una recorrida de Elonce junto al pescador y vecino de Bajada Grande, Flavio "Yeye" Enríquez, se constató que el agua alcanza aproximadamente un metro de profundidad en algunos tramos de cortada T, donde varias familias permanecen aisladas y deben trasladarse en canoa.

(Elonce)

A bordo de la embarcación de Enríquez, Elonce pudo mostrar cómo el río avanzó sobre las propiedades y convirtió las calles en verdaderos canales de agua. En el sector conviven familias que residen permanentemente y propietarios de viviendas utilizadas durante los fines de semana.

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Algunos vecinos decidieron abandonar sus hogares y trasladarse a casas de familiares ubicadas en terrenos más elevados. Otros permanecen para proteger sus pertenencias y animales, pese a que el agua ya ingresó a las construcciones.

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Una familia permanece en la planta alta de su vivienda

Durante el recorrido, Elonce dialogó con Alberto, un vecino que lleva 17 años viviendo en el sector y permanece junto a otras dos personas en la parte superior de su casa.

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"Abajo, sí", respondió al ser consultado sobre el ingreso del agua. Según explicó, la planta baja tiene aproximadamente 40 centímetros de agua y actualmente utiliza una canoa para salir de su vivienda.

El hombre contó que decidió quedarse porque tiene animales que cuidar. También señaló una marca en una pared del vecindario que recuerda el nivel alcanzado por una creciente anterior, cuando el río llegó aproximadamente a los 6,70 metros.

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Las olas de las embarcaciones agravan los daños

Además del avance del río, los vecinos advirtieron sobre las dificultades que provocan las olas generadas por las embarcaciones que circulan a gran velocidad cerca de las viviendas.

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"Estamos haciendo un trabajo muy justo de acomodar bolsas y todo eso, si pasa una lancha veloz hace desastre", explicó uno de los residentes, al describir cómo la marejada afecta las defensas improvisadas.

Durante la transmisión, las imágenes mostraron olas que golpeaban las construcciones inundadas. Los vecinos señalaron que esa fuerza puede dañar las estructuras y arrastrar pertenencias.

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Solidaridad entre vecinos ante el avance del río

La recorrida también permitió observar a pescadores que utilizan sus embarcaciones para ayudar a otras familias a buscar pertenencias o trasladarse por las calles anegadas.

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Mientras tanto, el río Paraná alcanzó este jueves los 5,49 metros en la capital entrerriana, superando el nivel de evacuación. La evolución de la creciente mantiene en alerta a los habitantes de las zonas costeras.

En Bajada Grande, las familias permanecen atentas al comportamiento del río, mientras algunas resisten en sus viviendas y otras aguardan que el agua retroceda para poder regresar.