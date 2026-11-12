Estudiantes e Independiente Rivadavia definen la Supercopa Argentina: a qué hora y dónde ver

Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza jugarán este jueves 12 de noviembre, desde las 20, por la Supercopa Argentina 2026. La final se disputará en el estadio Julio César Villagra, la cancha de Belgrano de Córdoba.

El Pincha clasificó como ganador del Trofeo de Campeones, mientras que la Lepra mendocina obtuvo su lugar al conquistar la Copa Argentina. Estudiantes jugará el certamen por segunda vez e Independiente Rivadavia hará su debut.

El partido se podrá seguir en vivo por streaming a través de Disney+ Premium. La AFA designó a Yael Falcón Pérez como árbitro principal y a Héctor Paletta para el VAR.

Cómo llegan Estudiantes e Independiente Rivadavia

Estudiantes viene de empatar 1-1 con Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes. El equipo de Alexander Medina terminó 12.º en la Zona A del Torneo Clausura, con 16 puntos, y quedó fuera de los playoffs.

Después de la Supercopa Argentina, el Pincha tendrá otra final. El sábado 28 de noviembre enfrentará a Palmeiras en Montevideo, donde buscará su quinto título de Copa Libertadores.

Independiente Rivadavia igualó 1-1 con Gimnasia de Mendoza en el clásico, con un gol de Luis Díaz a los 95 minutos. El conjunto de Alfredo Berti terminó séptimo en la Zona B y enfrentará a Boca en La Bombonera en los playoffs del Clausura.

Las probables formaciones para la final

Estudiantes formaría con Fernando Muslera en el arco. En defensa estarían Eros Mancuso o Eric Meza, Santiago Núñez, Marcos Rojo y Gastón Benedetti.

En el mediocampo, Medina dispondría a Fabricio Pérez, Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi y Joaquín Tobio Burgos. Tiago Palacios y Guido Carrillo serían los delanteros.

Independiente Rivadavia saldría con Nicolás Bolcato en el arco y Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Alejo Osella y Juan Elordi en defensa. Tomás Bottari, José Florentín, Luis Sequeira y Matías Reali integrarían el mediocampo, con Matías Fernández y Álex Arce en ataque.

Cómo se define la Supercopa Argentina si hay empate

Estudiantes disputó su primera final del certamen en 2024, cuando perdió 2-1 ante River. Independiente Rivadavia será el primer equipo mendocino en jugar esta competencia.

Según el reglamento difundido por la AFA, si el encuentro termina igualado después de los 90 minutos, se jugará un alargue de 30, dividido en dos tiempos de 15.

Si el empate persiste tras el suplementario, el campeón de la Supercopa Argentina se definirá por penales.