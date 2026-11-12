Se derrumbó un edificio de tres pisos en Nueva York: dos muertos y diez heridos

El colapso ocurrió en Brooklyn y dejó cuatro personas en estado crítico. Los rescatistas trabajaron durante la noche para encontrar posibles sobrevivientes entre los escombros.
Al menos dos personas fallecieron y otras diez resultaron heridas (cuatro de ellas en estado crítico) tras el derrumbe de un edificio de tres plantas ocurrido la tarde del miércoles en el barrio de Flatbush, en el distrito neoyorquino de Brooklyn, Estados Unidos.
Decenas de efectivos de emergencia trabajaron durante toda la noche en una compleja operación de búsqueda y rescate para localizar a posibles sobrevivientes atrapados entre los restos de la estructura.
El colapso afectó a una edificación de uso mixto que albergaba locales comerciales en la planta baja y apartamentos en los niveles superiores.
Según confirmó el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, en rueda de prensa, las diez personas lesionadas fueron trasladadas de urgencia a centros hospitalarios cercanos.
Por su parte, el jefe del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), John Esposito, advirtió que las labores de rastreo se extenderán durante varios días, dado que las autoridades aún desconocen el número exacto de personas desaparecidas.
Los equipos de socorro lograron extraer con vida y consciente a una persona cubierta de polvo cerca de las 18:30 horas, quien fue evacuada de inmediato en ambulancia.
De acuerdo con los reportes preliminares en la zona, el inmueble colapsado colindaba con un terreno donde previamente se había demolido una estructura de un piso para ejecutar un nuevo proyecto de construcción.
El área adyacente se encontraba en fase de excavación y terminó cubierta por los escombros del edificio derrumbado.
Mayor Mamdani, FDNY Commissioner Bonsignore provide update on major technical rescue in Brooklyn https://t.co/fBQQ8WGbyv— FDNY (@FDNY) November 12, 2026
Asimismo, la caída de la estructura arrastró el muro compartido con el inmueble vecino, el cual permaneció en pie, pero con varias de sus habitaciones interiores y armarios expuestos al exterior.
Entre los afectados se encuentra Anderson Vélez, residente del edificio, quien según relató al diario New York Post se encontraba en su lugar de trabajo cuando recibió una llamada de emergencia de su esposa.
Según su testimonio, la mujer le advirtió que tanto ella como sus dos hijos, de 7 y 2 años, habían quedado sepultados tras el colapso. "Me llamó cuando el edificio se vino abajo mientras tenía escombros encima. Estaba gritando para que alguien ayudara a sacar a mi hijo y luego se cortó la llamada", narró Vélez, quien horas más tarde recibió la confirmación de que los tres integrantes de su familia habían sido rescatados con vida.