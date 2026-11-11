Paraguay: denuncian que Ueno Bank retiene más de USD 516 millones en fondos de salud y jubilaciones

El Instituto de Previsión Social (IPS) de Paraguay presentó el martes 10 de noviembre una denuncia penal por más de USD 516 millones que tenía depositados en Ueno Bank. La acción apunta a directivos de la entidad intervenida y a autoridades del Banco Central.

El director jurídico del IPS, Pablo Morínigo, presentó el escrito ante la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos, Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. El organismo busca esclarecer cómo se administraron los recursos y qué pasó con ellos tras la intervención.

La exposición del IPS forma parte de un problema más amplio. Cerca de USD 800 millones de instituciones públicas estaban depositados en el banco, incluidos recursos de cinco cajas de pensiones.

Cómo se distribuían los fondos del IPS

Según informó Infobae, el escrito cifró en USD 516.379.399,69 el total depositado por el IPS en Ueno Bank. El dinero se distribuía entre colocaciones financieras, depósitos y cuentas operativas.

Alrededor de USD 358,7 millones correspondían a colocaciones y depósitos del fondo común de jubilaciones y pensiones y del fondo de contingencia. Ese grupo concentraba cerca de siete de cada diez dólares depositados por el organismo en la entidad.

Los otros USD 157,7 millones estaban en tres cuentas operativas vinculadas con salud, jubilaciones y pensiones. El IPS administra la cobertura sanitaria y los aportes previsionales de buena parte de los trabajadores paraguayos.

La denuncia también alcanza al Banco Central

La presentación incluye a directivos del Banco Central de Paraguay, que ordenó iniciar el proceso de resolución de Ueno Bank. La denuncia pone bajo la lupa tanto la administración del dinero como la supervisión de la entidad financiera.

Carlos Carvallo, entonces presidente del Banco Central, renunció cuando se anunció el procedimiento y se presentó ante las autoridades el viernes. Liana Caballero, que lo sucedió de forma interina, comunicó el martes al Senado su dimisión al directorio, sin detallar los motivos.

La crisis bancaria derivó en un juicio político que terminó con la destitución de Santiago Peña por mal desempeño de funciones. El expresidente quedó detenido en el marco de la investigación y Pedro Alliana juró como su sucesor el viernes 6 de noviembre.

Qué dijo Alliana sobre la devolución de los depósitos

Alliana aseguró que la recuperación de los recursos de aportantes y jubilados del sector público “tendrá prioridad”. Por otra parte, informó que el Fondo de Garantía de Depósitos ya había desembolsado unos USD 330 millones a 1,74 millones de ahorristas, cerca del 95% de los clientes cubiertos por la garantía.

El Congreso de Paraguay fijó un máximo de 40 salarios mínimos para el anticipo de devolución, equivalente a unos 121,7 millones de guaraníes. El plazo previsto para completar esos desembolsos vence este miércoles 11 de noviembre.

Todavía queda por definir cómo se devolverán los saldos que superan ese tope. En paralelo, la denuncia del IPS busca esclarecer el destino de los fondos institucionales depositados en Ueno Bank.