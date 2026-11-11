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El Papa se despide de Argentina con una multitudinaria misa en Luján

El Papa León XIV celebra la misa en Luján ante una multitudinaria convocatoria. Será su última actividad en el marco de su visita oficial a la Argentina.

11 de Noviembre de 2026
El Papa celebra misa ante una multitud en Luján
El Papa celebra misa ante una multitud en Luján

El Papa León XIV celebra la misa en Luján ante una multitudinaria convocatoria. Será su última actividad en el marco de su visita oficial a la Argentina.

El Papa León XIV finaliza este miércoles su visita a la Argentina y su última actividad en el país es la misa que celebra ante una multitud frente a la Basílica de Luján.

El Papa celebra una multitudinaria misa en Luján

 

Antes de trasladarse a Luján realizó una visita a la cárcel de Devoto, donde escuchó el testimonio de algunas de las personas privadas de la libertad que le contaron cómo la fe en Dios les cambió la vida y les devolvió la esperanza. Al dirigirse a los presos, León XIV apeló a la redención y pidió que el tiempo de condena se convierta en una oportunidad de gracejo, reconciliación y reinserción social.

 

A las 14, se dirigirá al aeropuerto de Ezeiza donde partirá rumbo a Perú. Minutos antes, en el mismo aeropuerto, tendrá una ceremonia de despedida.

 

Temas:

Papa en Argentina misa Luján León XIV
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