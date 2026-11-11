El Papa se despide de Argentina con una multitudinaria misa en Luján

El Papa León XIV finaliza este miércoles su visita a la Argentina y su última actividad en el país es la misa que celebra ante una multitud frente a la Basílica de Luján.

El Papa celebra una multitudinaria misa en Luján

Antes de trasladarse a Luján realizó una visita a la cárcel de Devoto, donde escuchó el testimonio de algunas de las personas privadas de la libertad que le contaron cómo la fe en Dios les cambió la vida y les devolvió la esperanza. Al dirigirse a los presos, León XIV apeló a la redención y pidió que el tiempo de condena se convierta en una oportunidad de gracejo, reconciliación y reinserción social.

A las 14, se dirigirá al aeropuerto de Ezeiza donde partirá rumbo a Perú. Minutos antes, en el mismo aeropuerto, tendrá una ceremonia de despedida.