Tras el derrumbe del cielorraso en Catastro, explicaron cómo repararán el edificio

El derrumbe del cielorraso en la Dirección de Catastro de la Municipalidad de Paraná provocó importantes daños materiales y obligó a suspender la atención habitual al público en el edificio ubicado en calle 25 de Mayo al 100. El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, explicó que el desprendimiento se produjo por filtraciones de agua que deterioraron la estructura y confirmó que se realizarán reparaciones para garantizar la seguridad de los trabajadores.

El episodio ocurrió durante el último fin de semana, cuando parte del cielorraso de la antigua edificación se desplomó sobre los escritorios, dañó computadoras y mobiliario y dejó inutilizada el área de trabajo. Como consecuencia, las instalaciones quedaron clausuradas y los empleados no pudieron continuar con sus tareas habituales.

En declaraciones sobre lo sucedido, Loréfice reconoció que el inmueble presentaba problemas estructurales y deficiencias de mantenimiento. "Es un edificio bastante viejo. Además, ha sufrido falta de mantenimiento en algunos momentos y, si bien se le han hecho algunas reparaciones, tenemos un tema con los techos que están en bastante malas condiciones", señaló a Entre Ríos Ahora.

Las filtraciones de agua provocaron el desprendimiento

El funcionario explicó que las reparaciones realizadas anteriormente no habían logrado solucionar los inconvenientes en la cubierta del edificio. "Tenemos una filtración de agua que ha dejado en mal estado un cielorraso aplicado a la cal. Ese revoque colapsó. Eso fue lo que ocurrió", detalló.

Según indicó, el deterioro del techo permitió el ingreso de humedad, que terminó afectando la estabilidad del revestimiento hasta provocar su desprendimiento.

Las imágenes difundidas después del episodio mostraron restos de mampostería sobre los puestos de trabajo, equipos informáticos dañados y sectores de las oficinas cubiertos por los materiales desprendidos.

Cómo serán las reparaciones en Catastro

Lorefice confirmó que el Municipio comenzó a organizar las tareas necesarias para recuperar las instalaciones y permitir el regreso de los trabajadores. "A primera hora del martes, cuando nos enteramos de esto, procedimos a generar los mecanismos para hacer una reparación", explicó.

El secretario precisó que la intervención deberá comenzar con el retiro de todos los materiales deteriorados, seguido de la reparación de las filtraciones que originaron el problema.

"Básicamente, primero hay que retirar todo el material que está en mal estado y recomponer ese cielorraso, que obviamente no va a ser el mismo sistema. Haremos seguramente un cielorraso de Durlock", anticipó.

De esta manera, la Municipalidad prevé reemplazar el antiguo revestimiento por un sistema de construcción en seco, aunque previamente deberá solucionar el ingreso de agua para evitar nuevos deterioros.

Reconocieron el mal estado del edificio

Consultado sobre la posibilidad de realizar una intervención integral en el inmueble, Loréfice admitió que las condiciones generales de la construcción requerían una evaluación más amplia.

"El edificio está en malas condiciones. Claramente, es un edificio viejo", reconoció.

En ese sentido, recordó que en otras oportunidades se había analizado la posibilidad de impulsar un proyecto de renovación mediante un acuerdo público-privado.

La iniciativa contemplaba desarrollar una nueva construcción en el terreno, con espacios destinados a dependencias municipales y otros sectores para emprendimientos privados.

Sin embargo, explicó que las restricciones urbanísticas de la zona dificultaban la concreción de una propuesta de esas características. "Inclusive, en otros momentos se evaluó la posibilidad de generar algún tipo de acuerdo, una asociación público-privada para construir en el lugar y que la Municipalidad quede con una parte y otra parte sea de privados", recordó.

La prioridad es garantizar la seguridad de los empleados

Ante la situación actual, el funcionario aseguró que el objetivo inmediato era resolver los problemas que provocaron el derrumbe y recuperar las condiciones de seguridad.

"Hoy por hoy estamos abocados a resolver primero la filtración de agua que tenemos desde el techo para evitar que se siga deteriorando", manifestó.

También remarcó que deberán eliminarse todos los sectores que presenten riesgo de desprendimiento antes de avanzar con la reconstrucción del cielorraso.

"Se va a eliminar lo que está en malas condiciones para poder recomponer el cielorraso y que los trabajadores vuelvan al lugar de trabajo con la tranquilidad de que no se les va a caer encima", afirmó.

Por qué todavía no comenzaron las obras

Lorefice indicó que el diagnóstico técnico ya estaba realizado y que las autoridades conocían las tareas necesarias para recuperar las instalaciones.

No obstante, explicó que la ejecución de los trabajos requería cumplir previamente con los procedimientos administrativos correspondientes a la contratación de obras públicas.

"El diagnóstico está. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Pero se trata de fondos públicos. Hay que hacer una contratación y eso requiere de un mínimo papeleo", sostuvo.

El secretario aclaró que el Municipio debía respetar los mecanismos de contratación establecidos y que no podía disponer de manera inmediata la intervención de una empresa o trabajador particular.

"La idea es rápidamente proceder a hacer esa reparación", aseguró, aunque no precisó una fecha para la reapertura del edificio.

Cómo funciona la atención de Catastro mientras permanece cerrado

Mientras continúe la clausura de las instalaciones de calle 25 de Mayo al 100, la Municipalidad mantendrá un servicio mínimo de emergencia desde el edificio de Cinco Esquinas.

La medida busca garantizar la atención de las necesidades más urgentes y evitar mayores inconvenientes a los profesionales que requieren documentación e información catastral.

"Se va a brindar un servicio de guardia mínimo, como para poder no entorpecer el funcionamiento de los profesionales que necesitan la información o las tareas habituales de Catastro", explicó Loréfice.

Por el momento, la atención habitual en la sede afectada permanece suspendida y el regreso de los empleados dependerá de la finalización de las reparaciones y de que se encuentren garantizadas las condiciones de seguridad.