 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Problemas edilicios

Suspendieron la atención en un edificio municipal tras el derrumbe de parte del techo

Parte de la estructura del edificio de Catastro de la Municipalidad de Paraná colapsó durante el fin de semana. Los escombros cayeron sobre escritorios y equipos informáticos. La dependencia permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

10 de Noviembre de 2026
Clausurado.
Clausurado. Foto: Entre Ríos Ahora.

Parte de la estructura del edificio de Catastro de la Municipalidad de Paraná colapsó durante el fin de semana. Los escombros cayeron sobre escritorios y equipos informáticos. La dependencia permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

La Dirección de Catastro de la Municipalidad de Paraná fue clausurada tras el desprendimiento de parte de la estructura del edificio, ubicado en calle 25 de Mayo al 100. El incidente ocurrió durante el último fin de semana y provocó importantes daños materiales, por lo que se suspendieron las actividades laborales y la atención al público.

 

Los restos de mampostería cayeron sobre los escritorios, destruyeron computadoras y dejaron inutilizada parte de las instalaciones. Las imágenes difundidas mostraron el deterioro de la infraestructura y las consecuencias del desprendimiento, publicó Entre Ríos Ahora.

En la puerta de ingreso se colocó un cartel que informó: “La oficina se mantendrá cerrada por problemas edilicios hasta nuevo aviso”. Por el momento, los contribuyentes no pueden realizar trámites en esa dependencia.

 

Advierten que habían alertado sobre las condiciones del edificio

 

Desde la Asociación del Personal Superior (APS) de la Municipalidad de Paraná aseguraron que habían advertido sobre las condiciones edilicias del inmueble, pero señalaron que no obtuvieron respuestas.

Los representantes gremiales dieron a conocer la situación este martes y cuestionaron la falta de soluciones ante los problemas estructurales que, según indicaron, ya habían sido comunicados.

 

Un antecedente similar en Tesorería Municipal

 

La situación recordó lo ocurrido el pasado 24 de agosto en la Tesorería Municipal, ubicada en la intersección de Salta y Andrés Pazos, donde una inundación afectó el sistema eléctrico y obligó a suspender la atención al público.

Desde entonces, las cajas permanecen cerradas y los contribuyentes que necesitan actualizar boletas vencidas deben dirigirse a la Administración Fiscal Municipal (AFIM), sobre calle 25 de Mayo, para luego efectuar los pagos en las bocas habilitadas de Entre Ríos Servicios.

Temas:

Paraná Municipalidad de Paraná Dirección de Catastro derrumbe clausura problemas edilicios
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso