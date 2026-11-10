Encontraron muerto a un joven de 27 años en un departamento de Concordia

La muerte de un joven en Concordia provocó una profunda conmoción este martes, luego de que Federico Faure, de 27 años, fuera encontrado sin vida en el interior del departamento donde residía, ubicado sobre calle Alem al 180. El hallazgo se produjo minutos antes de las 16 y motivó la intervención de personal policial y médico para determinar las circunstancias del fallecimiento.

La víctima era hijo de reconocidos comerciantes de la ciudad, por lo que la noticia generó un fuerte impacto entre familiares, allegados y personas que conocían a su entorno. El episodio ocurrió durante las primeras horas de la tarde, cuando se advirtió que el joven se encontraba sin vida dentro de la vivienda.

Según informó el medio local 7Páginas, los primeros profesionales médicos que intervinieron en el lugar habrían señalado que el fallecimiento se produjo como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, esa evaluación inicial no permitió establecer de manera definitiva qué provocó la muerte.

Ordenaron una autopsia para determinar las causas del fallecimiento

Ante las circunstancias del hallazgo, las autoridades dispusieron la realización de una autopsia sobre el cuerpo de Federico Faure. El procedimiento fue considerado necesario para obtener información médica precisa y determinar las causas que desencadenaron su fallecimiento.

Fuentes policiales consultadas por 7Páginas confirmaron que, pese a la primera constatación realizada por los profesionales de la salud, se avanzó con los estudios correspondientes. Los resultados de la autopsia serán fundamentales para esclarecer las circunstancias de la muerte y establecer si existió alguna condición médica que pudiera explicar lo sucedido.

Hasta el momento, no trascendieron precisiones oficiales sobre posibles antecedentes de salud del joven ni se difundieron otros elementos que permitieran determinar el origen del episodio. Por ese motivo, las autoridades aguardaban los resultados de los estudios forenses antes de establecer conclusiones sobre el fallecimiento.