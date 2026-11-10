Pavón apuntó contra Wagner: "No sabía quién era el monstruo que tenía trabajando conmigo"

Néstor Pavón declaró en el juicio por el femicidio de Micaela García este martes ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, donde negó haber participado del crimen ocurrido en abril de 2017. Durante su exposición, reconstruyó su vínculo con Sebastián Wagner, condenado a prisión perpetua, y respondió preguntas de la Fiscalía sobre contradicciones en sus declaraciones anteriores.

"Soy inocente, yo no tuve nada que ver. Lo único que me arrepiento es de no haber averiguado quién era el monstruo que tenía trabajando conmigo", expresó. También rechazó las acusaciones de abuso sexual y asesinato: "Yo no soy violador, yo no soy un degenerado para andar así faltándole el respeto a una mujer".

La declaración comenzó alrededor de las 11:15, después de los testimonios de su hijo Valentino y de María Eugenia Abrigo, su entonces pareja. Pavón se emocionó al hablar de las consecuencias que tuvo la investigación sobre su familia y aseguró que desea que se esclarezca el crimen.

La noche previa al femicidio de Micaela

Pavón reconstruyó lo ocurrido el viernes 31 de marzo de 2017. Según su versión, Wagner atravesaba conflictos con su pareja y le había pedido ayuda para conseguir alojamiento. Por ese motivo, le ofreció quedarse temporalmente en el lavadero donde trabajaba.

El acusado relató que aquella noche fueron a cenar al comedor La Terraza, en Gualeguay. Explicó que había invitado a Wagner porque habían trabajado durante toda la jornada y su empleado no había comido. Posteriormente, regresaron a su vivienda.

"Tomá la llave del lavadero, andate a dormir al lavadero. Mañana arrancás ahí", recordó que le indicó. Sin embargo, al día siguiente Wagner no se presentó a trabajar. Pavón aseguró que intentó comunicarse con él y que posteriormente recibió explicaciones sobre su ausencia.

Las contradicciones sobre el automóvil

Durante el interrogatorio, la Fiscalía confrontó al acusado con declaraciones realizadas en abril de 2017. Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con la propiedad del Renault 18 Break utilizado por Wagner.

Pavón sostuvo que el automóvil pertenecía a su empleado y que únicamente había intervenido como garante. Sin embargo, le recordaron que anteriormente había declarado que él había comprado el vehículo. "En ese momento no sé por qué lo habré dicho o bajo qué presión habré estado", respondió.

También explicó que descontaba parte del salario de Wagner para afrontar las cuotas y que habían conversado sobre vender el automóvil para conseguir dinero destinado al alquiler de una vivienda.

Cómo ayudó a Wagner a viajar a Buenos Aires

Otro tramo del interrogatorio estuvo centrado en el traslado de Wagner hacia Campana, desde donde posteriormente se dirigió a la casa de su madre. Pavón reconoció que había contactado al camionero Eduardo Gorosito para organizar el viaje.

La Fiscalía le preguntó por qué no había informado inicialmente dónde estaba Wagner, pese a conocer su paradero. El acusado admitió que no lo mencionó en su primera entrevista del 4 de abril de 2017 y respondió: "Nadie me lo preguntó".

Ante los cuestionamientos por las diferencias entre sus testimonios, sostuvo: "No coinciden, pero el fin es el mismo, la aclaración, la explicación es la misma. Distintas palabras, pero el mismo fin". Insistió en que siempre intentó colaborar con la investigación.

Denunció presiones durante la investigación

Pavón aseguró que, durante las primeras actuaciones judiciales, recibió presiones de policías y funcionarios de la investigación. Según relató, le atribuían responsabilidad en el crimen y le advertían sobre posibles condenas.

"Me sentí presionado porque todos me decían que era un asesino, que me iba a morir en la cárcel, que nunca más iba a ver el sol", manifestó. También apuntó contra el fiscal Ignacio Telenta, a quien atribuyó amenazas de una condena perpetua.

El acusado afirmó que colaboró con los investigadores y participó en recorridas para intentar localizar a Wagner. Además, sostuvo que desconocía sus antecedentes por delitos sexuales y que no lo habría contratado de haber conocido esa información.

El vínculo con Wagner y su pedido de justicia

Durante las preguntas de las partes, Pavón fue consultado sobre la relación que mantenía con Wagner y las razones por las que lo ayudaba económicamente. Lo describió como un empleado responsable y negó que tuvieran salidas nocturnas habituales.

"Él como empleado era muy buen lavador, muy buen empleado, muy buena predisposición tanto para ayudar a trabajar en el lavadero como para ayudar a los compañeros", expresó. También rechazó las declaraciones de testigos que describieron un vínculo más frecuente fuera del ámbito laboral.

Finalmente, negó haber visto alguna vez a Micaela García en Gualeguay y reiteró su inocencia. "Yo también quisiera justicia, yo también quisiera que el caso se esclarezca", afirmó, y mencionó especialmente a la familia de la víctima.

La etapa final del nuevo juicio

El proceso comenzó el 29 de octubre y busca determinar si Pavón tuvo participación como coautor del abuso sexual y femicidio de Micaela, ocurrido el 1 de abril de 2017. Wagner, condenado a prisión perpetua, lo señaló durante su declaración como partícipe del crimen.

En el primer juicio, Pavón recibió una condena de cinco años de prisión por encubrimiento. Sin embargo, en diciembre de 2024 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto aquella sentencia, lo que derivó en un nuevo debate judicial.

Para este miércoles 11 de noviembre están previstos los alegatos de la Fiscalía, la querella y la defensa. Posteriormente, el tribunal deberá resolver sobre la responsabilidad penal del acusado.