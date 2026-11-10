Murió un veterinario tras choque frontal entre un auto y un colectivo sobre Ruta 14

Un médico veterinario murió tras un choque frontal entre un automóvil y un colectivo de larga distancia sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 751, cerca de Gobernador Virasoro, Corrientes. La víctima fue identificada como Javier Eusebio Centeno, quien quedó atrapado en su vehículo, fue rescatado por bomberos y trasladado al hospital, donde falleció aproximadamente dos horas después del impacto.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 21:30 de este sábado, a pocos metros del acceso al establecimiento Las Marías. Según publicó Diario Época, Centeno conducía un Chevrolet Agile gris que colisionó frontalmente con un colectivo de la empresa Vía Tac, en el que viajaban 30 pasajeros. El ómnibus circulaba en sentido contrario al automóvil y se dirigía hacia Paso de los Libres, con destino final en la ciudad de Buenos Aires.

Murió un veterinario en choque frontal en Ruta 14 (fuente Diario Época)

Como consecuencia del impacto, el automóvil quedó destrozado sobre la calzada, mientras que el colectivo terminó aproximadamente 50 metros dentro de la banquina, entre la vegetación. Pese a la violencia del choque, el micro no volcó y ninguno de sus 30 pasajeros sufrió lesiones.

El conductor quedó atrapado y murió en el hospital

Tras el accidente, Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para rescatar al conductor del automóvil, quien había quedado atrapado entre los restos del vehículo. Debido a la gravedad de la situación, se dispuso la interrupción total del tránsito en ese sector de la Ruta Nacional 14 para facilitar las tareas de emergencia.

Una vez liberado, Centeno fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Miguel Sussini, donde recibió atención médica. Sin embargo, las lesiones que presentaba eran de extrema gravedad y falleció alrededor de las 23:30, aproximadamente dos horas después del siniestro.

La víctima era un reconocido médico veterinario de Gobernador Virasoro. Su fallecimiento se produjo luego de que los equipos de emergencia lograran retirarlo del automóvil y trasladarlo al centro asistencial.

Investigan las causas del choque frontal

Las circunstancias que provocaron la colisión permanecían bajo investigación. Entre las hipótesis mencionadas se encontraba la posibilidad de una maniobra incorrecta o un error humano, aunque no se habían establecido oficialmente las causas del siniestro.

Por su parte, los 30 pasajeros del colectivo resultaron ilesos, pese a que el vehículo terminó fuera de la calzada. El ómnibus permaneció detenido entre la vegetación, a un costado de la ruta, mientras se desarrollaban las tareas de asistencia.

El tránsito estuvo restringido durante el operativo de rescate y atención de la emergencia. Las actuaciones posteriores buscarán determinar cómo se produjo el choque frontal que terminó con la muerte del conductor del automóvil.