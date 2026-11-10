Los planes de Arruabarrena para Tomás Aranda: cuándo volvería a ser titular en Boca

Boca retomó los entrenamientos en Ezeiza con una duda en ataque para la semifinal de la Copa Argentina. Rodolfo Arruabarrena evalúa si Tomás Aranda vuelve al once inicial este sábado 14 de noviembre frente a Banfield o suma minutos desde el banco.

El plantel regresó al trabajo después de unos días libres, tras quedarse con el título de la tabla anual. El próximo compromiso será en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, donde el Xeneize buscará un lugar en la final.

El juvenil viene de jugar sus primeros minutos en más de dos meses, luego de recuperarse de una fractura de peroné. Ingresó a los 64 minutos ante Defensa y Justicia y recibió una ovación en La Bombonera.

Las variantes que analiza Arruabarrena

La opción que maneja el entrenador es incluir a Tomás Aranda en lugar de Alan Velasco. El regreso del diez desde el inicio sigue abierto, al igual que la posibilidad de mantener la formación que ganó en la última fecha de la fase regular del Clausura.

La otra variante en estudio involucra a Leonel Flores y Sebastián Villa. El primero podría entrar por el colombiano, aunque esa modificación también quedó pendiente de lo que defina el cuerpo técnico durante la semana.

Leandro Paredes, por su parte, está en condiciones de jugar tras haber pedido el cambio en el último encuentro. Su disponibilidad permite que el Vasco concentre las dudas sobre el armado del ataque.

El objetivo de cara a la Sudamericana

Para el cuerpo técnico de Boca, el partido frente al Taladro ofrece otra oportunidad para que el mediapunta recupere ritmo de competencia. Su participación podría darse desde el arranque o durante el complemento, como ocurrió en la fecha anterior.

La recuperación del juvenil también forma parte de la preparación para la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro. La intención es que llegue con rodaje a ese compromiso y pueda aportar en la creación de juego.

El sábado en Mendoza aparece como la primera ocasión para que Tomás Aranda recupere la titularidad desde su regreso. La decisión se conocerá cuando Arruabarrena confirme el equipo para la semifinal.