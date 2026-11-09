Histórico: el femenino U13 de La Paz clasificó al Final Four de la Liga Federal Formativa

El básquet femenino de La Paz consiguió un logro histórico. El equipo U13 de Club Comercio e Industria clasificó al Final Four de la Liga Federal Formativa, luego de una destacada actuación en el cuadrangular semifinal que se disputó durante el fin de semana en la ciudad entrerriana.

Las chicas consiguieron dos victorias y sufrieron una derrota frente a Libertad de Sunchales, resultado que les permitió quedarse con uno de los lugares en la instancia decisiva del certamen nacional. El equipo paceño compartirá la definición con Libertad, Lanús y Valenciano del Norte.

El entrenador Alexis Milesi destacó la importancia del resultado y señaló: “La verdad que era lo que buscábamos, tratar de clasificar y generar algo histórico para la ciudad y para nuestro club. Por suerte se nos dio”.

La emoción de jugar ante una cancha llena

Las jugadoras Alfonsina Garnier y Lara Medina también contaron cómo vivieron el cuadrangular, que tuvo una importante convocatoria de público en las instalaciones de Comercio e Industria.

Alfonsina describió la experiencia y expresó: “Fue bastante claro porque nunca vivimos una cosa así y la cancha la vimos muy llena comparado a otro partido”. La presencia de tanta gente fue uno de los aspectos que más llamó la atención de las jóvenes deportistas. Lara reconoció que el acompañamiento tuvo diferentes efectos durante los encuentros: “Vinieron muchas personas, nos emocionaba un poco, pero fueron duros los partidos y estuvimos bien”.

Milesi coincidió en que jugar ante una multitud representó un desafío diferente para el plantel. “Creo que por ahí lo que más costó y a lo que no estábamos acostumbrados es a la cantidad de gente que nos acompañó. Había mucha gente en la cancha y por ahí se sentía la presión que por momentos nos ayudaba, pero por momentos nos distraía un poco”, explicó.

El próximo desafío será frente a Lanús

Con la clasificación asegurada, Comercio e Industria ya conoce a uno de sus próximos rivales. En el Final Four enfrentará a Lanús, mientras que la otra semifinal tendrá como protagonista a Libertad de Sunchales.

La sede de la definición todavía debe resolverse mediante una licitación, cuyo resultado se conocerá el próximo sábado. Los partidos se disputarán el 21 y 22 de noviembre.

Milesi reconoció que alcanzar esta instancia superó las expectativas iniciales del equipo: “Logramos por ahí el objetivo, que no sé si lo teníamos. Vamos pasito a pasito y vamos siguiendo cosas, pero desde un inicio ni siquiera soñábamos estar acá”.

El entrenador también contó que ya comenzaron a observar a sus posibles rivales y que tendrán las próximas dos semanas para profundizar el análisis y preparar los partidos.

Un camino que comenzó con la recuperación del club

La clasificación tiene un significado especial para Comercio e Industria, que hace algunos años atravesaba una situación difícil y logró recuperar su actividad deportiva gracias al trabajo de un grupo de personas.

Milesi recordó ese proceso y destacó el esfuerzo colectivo que permitió llegar a una instancia nacional: “Hace un par de años abrimos con un grupo de amigos acá el club, porque somos del barrio. Estaba cerrando, con la cancha que no estaba en las mejores condiciones, y volvimos a trabajar con el básquet”.

En ese sentido, agregó: “Haber transitado todo ese camino hasta llegar ahora a donde estamos, la verdad que nos llena de orgullo y reconforta mucho el alma”.

De cara al Final Four, el equipo buscará aprovechar cada entrenamiento disponible. El entrenador adelantó que intentarán trabajar todos los días para llegar de la mejor manera a la definición.

“Las chicas se organizan, vienen a la siesta, venimos a la noche, a los horarios que podemos hacer, además de los horarios de entrenamientos habituales. Tendremos que programar bien eso en la semana”, detalló.

El orgullo de representar a La Paz en una final nacional

Para las jugadoras, la clasificación también representa una oportunidad especial de vestir la camiseta del club y representar a su ciudad en una competencia de

alcance nacional.

Alfonsina expresó su alegría por el logro conseguido, mientras que Lara reflexionó sobre la importancia de aprovechar esta experiencia junto a sus compañeras: “Con las chicas sabemos que esto no sabemos si se va a volver a repetir y tratamos de que cada partido estemos todas como si fuese la última o, si Dios quiere, que sea la primera”.

Finalmente, Milesi agradeció a quienes acompañaron el proyecto deportivo durante los últimos años. Reconoció especialmente el trabajo de los directivos, las familias y los patrocinadores que hicieron posible disputar el cuadrangular como locales.

“Somos un club chico, un club de barrio y si no fuese por los sponsors no hubiésemos podido jugar acá de local. Así que muy agradecido a ellos y a toda la ciudad de La Paz que nos acompañó y nos bancó en este fin de semana”, concluyó.