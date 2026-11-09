Rodrigo De Paul podría jugar en Boca si no regresa a Racing: qué dijeron sobre su futuro

Rodrigo De Paul volvió a ser mencionado como posible refuerzo de un grande del fútbol argentino. En ESPN aseguraron que, si no regresa a Racing, estaría dispuesto a vestir la camiseta de Boca. Sin embargo, el mediocampista tiene contrato con Inter Miami hasta 2029.
El futuro de Rodrigo De Paul volvió a generar especulaciones sobre una posible llegada a Boca Juniors, en caso de que el mediocampista de la Selección Argentina no concrete su regreso a Racing. La posibilidad surgió durante un debate en el programa F90 de ESPN, donde los periodistas analizaron qué equipos del fútbol argentino podrían incorporar al campeón del mundo.
A sus 32 años, el futbolista continúa su carrera en Inter Miami, donde comparte plantel con Lionel Messi y se prepara para disputar los playoffs de la Major League Soccer (MLS). Sin embargo, su nombre comenzó a circular entre los posibles protagonistas del próximo mercado de pases.
Durante el programa televisivo, el exdefensor Óscar Ruggeri planteó que De Paul sería una incorporación importante para River Plate. No obstante, Daniel Arcucci sostuvo que el mediocampista tendría otras preferencias si decidiera regresar al fútbol argentino.
La posibilidad de que Rodrigo De Paul juegue en Boca
El debate comenzó cuando Ruggeri expresó su deseo de que el futbolista llegara al equipo de Núñez. “Yo traigo a De Paul a River”, afirmó el exjugador de la Selección Argentina.
Ante los comentarios de sus compañeros, quienes señalaron que el mediocampista debería regresar a Racing, el exdefensor aclaró que se trataba de una opinión personal y no de información sobre una negociación.
“¿Cada uno tiene que volver a su equipo? Lo dije porque se me ocurrió. Cero información. Lo traigo porque te habla y te maneja todo. River necesita un tipo ahí”, explicó Ruggeri.
“De otro club se pondría la camiseta”
Daniel Arcucci intervino para analizar las posibilidades de que De Paul regresara al país y dejó entrever que Boca podría ser una alternativa si no volvía a Racing.
“Si no vuelve a Racing, que es donde debería volver, porque Racing necesita casi una refundación alrededor de un jugador, a River no vuelve. Pero hay otro club al que... De otro club se pondría la camiseta”, aseguró el periodista.
Aunque inicialmente evitó mencionar al equipo, respondió afirmativamente cuando sus compañeros hicieron referencia a “para comer caramelos”, una alusión a la conocida cábala que De Paul comparte con Leandro Paredes durante las concentraciones de la Selección Argentina.
De esa manera, Arcucci dejó entrever que Boca sería una opción para el mediocampista. Sin embargo, no informó sobre contactos formales, negociaciones ni una propuesta del club de la Ribera.
Racing aparece como la primera opción para su regreso
Pese a mencionar la posibilidad de Boca, Arcucci consideró que el destino más lógico para De Paul sería Racing, institución en la que comenzó su carrera profesional.
“Te digo, para mí tiene que volver a Racing. Tiene que ayudar a reconstruir a Racing y para mí va a volver a Racing. Ahora, si vuelve, no es a River. Es imposible”, sostuvo.
El periodista remarcó que el regreso del mediocampista podría resultar importante para el futuro deportivo de la Academia, aunque sus declaraciones estuvieron vinculadas con una valoración personal y no con una negociación confirmada.
El contrato de Rodrigo De Paul con Inter Miami
Más allá de las especulaciones, Rodrigo De Paul tiene contrato con Inter Miami hasta diciembre de 2029, una situación que representa un obstáculo para cualquier posible transferencia en el corto plazo.
El club estadounidense desembolsó cerca de 15 millones de euros para incorporar al mediocampista procedente del Atlético de Madrid, por lo que una eventual salida dependería de las condiciones contractuales y de un acuerdo entre las partes.
Además, Inter Miami afronta la etapa decisiva de la MLS, mientras que la competencia estadounidense se prepara para modificar su calendario en 2027, con la implementación de un torneo de transición denominado Sprint Season.