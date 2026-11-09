Dos trombas marinas formaron un impactante “abrazo” frente a costa italiana

Un inusual fenómeno meteorológico sorprendió el sábado 7 de noviembre a quienes se encontraban en la isla de Capri, en el sur de Italia. Dos trombas marinas se formaron simultáneamente frente a la costa y generaron una impactante imagen que rápidamente llamó la atención en las redes sociales.

El fenómeno ocurrió cerca de los Faraglioni, las emblemáticas formaciones rocosas que se encuentran frente a la isla. Las dos columnas de aire descendieron desde las nubes hasta tocar el agua y adoptaron una forma similar a un abrazo alrededor del paisaje natural.

Las imágenes fueron difundidas por la agencia de noticias ANSA y mostraron la formación de los dos torbellinos sobre el mar Mediterráneo.

El fenómeno ocurrió durante una alerta meteorológica

La aparición de las trombas marinas coincidió con un período de inestabilidad climática en la región de Campania, donde se encontraba vigente una alerta meteorológica amarilla por fuertes tormentas y riesgo de deslizamientos.

Este tipo de fenómenos es relativamente frecuente en el Mediterráneo durante el otoño, cuando las aguas todavía conservan temperaturas elevadas y comienzan a llegar masas de aire más frío.

Las condiciones favorecen la formación de columnas de aire en rotación que se extienden desde una nube hasta la superficie del agua.

Qué son las trombas marinas y qué riesgos representan

Las trombas marinas, también conocidas como mangas de agua, son torbellinos de aire que se forman sobre una superficie acuática. Aunque suelen ser menos potentes que los tornados terrestres y tienen una duración más breve, pueden generar vientos intensos y representar un peligro.

En determinadas condiciones, pueden alcanzar velocidades de entre 120 y 130 kilómetros por hora y afectar especialmente a embarcaciones pequeñas y zonas costeras.

A diferencia de lo que suele creerse, la columna visible no se produce porque el fenómeno absorba agua directamente del mar. Se forma por la condensación del vapor de agua presente en el aire húmedo que asciende y se enfría rápidamente.

Aunque las imágenes registradas en Capri ofrecieron un espectáculo natural poco habitual, las trombas marinas pueden ser peligrosas. Por eso, se recomienda mantener distancia, evitar las zonas expuestas y no acercarse al agua para observarlas.