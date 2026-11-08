Diez integrantes de una familia murieron tras caer con su auto a un lago en Brasil

Seis adultos y cuatro menores de una misma familia fallecieron luego de que el vehículo en el que viajaban volcara y terminara sumergido en un lago de Río de Janeiro. Investigan las circunstancias del accidente.
Diez integrantes de una misma familia murieron tras volcar su automóvil y caer a un lago durante la madrugada del domingo 8 de noviembre, en Barra Mansa, al sur del estado brasileño de Río de Janeiro. Las víctimas fueron seis adultos y cuatro menores de edad, entre ellos una bebé.
El siniestro ocurrió sobre la calle Fazenda Santa Catarina, en la localidad de Ataulfo de Paiva. Según informó el Gobierno del Estado de Río de Janeiro, todos los ocupantes del vehículo fallecieron y sus cuerpos fueron recuperados por los equipos de emergencia.
La Policía Militar tomó conocimiento del accidente después de que un testigo que circulaba por la zona observara el automóvil volcado dentro del agua. Sin embargo, el hombre no pudo precisar cuánto tiempo llevaba sumergido el vehículo.
Un operativo con 30 bomberos para recuperar los cuerpos
Tras recibir la alerta, el Cuerpo de Bomberos desplegó un importante operativo de rescate. Participaron 30 efectivos, incluidos dos buzos tácticos, quienes trabajaron con diez vehículos de emergencia y una embarcación.
Las autoridades confirmaron que entre las víctimas había una bebé, tres niños, cuatro mujeres y dos hombres. Hasta el momento del informe, sus identidades no habían sido difundidas oficialmente.
Un familiar de las víctimas relató al portal brasileño g1 que todos residían en el barrio Santa Cruz, ubicado en la ciudad de Volta Redonda, también perteneciente al estado de Río de Janeiro.
Investigan cómo ocurrió el accidente
La Policía Civil inició una investigación para establecer las circunstancias en las que el automóvil perdió el control, volcó y terminó dentro del lago.
Entre los aspectos que dificultaron la reconstrucción del hecho, las autoridades señalaron que el sector donde ocurrió la tragedia carecía de iluminación y no se habían identificado cámaras de seguridad cercanas que permitieran observar la secuencia del accidente.
La comisaría de Barra Mansa registró inicialmente el caso como muerte por ahogamiento, bajo la hipótesis de un accidente. Los investigadores continuaron con las actuaciones para determinar qué provocó la caída del vehículo al agua.